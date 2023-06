La compo de Lens contre Auxerre : Turnover ou pas ? Franck Haise a tranché

L’entraineur artésien, Franck Haise, a pris une décision importante pour le match de ce samedi soir contre le RC Lens.

Le RC Lens, déjà assuré de finir second de la Ligue 1, va avoir un rôle d’arbitre, ce samedi à l’occasion de la 38e journée du championnat. Les Sang et Or défient l’AJ Auxerre (16e au classement) sur ses terres et les espoirs du FC Nantes reposent sur eux, puisque les Canaris doivent compter sur un faux-pas de l’AJA pour se sauver.

Plusieurs cadres de Lens sur le banc

La grande interrogation avant ce match c’est : est-ce que Franck Haise va aligner sa meilleure équipe pour cette opposition ? Ne pas le faire viendrait à fausser le championnat, même s’il en a parfaitement le droit.

L’entraineur lensois a coupé la poire en deux. C’est avec une bonne partie de son équipe-type que le RCL se présentera au stade de l’Abbé-Deschamps (à 20h), mais il y a aussi quelques remaniements et des cadres sont laissés sur le banc.

La plupart des héros de la belle saison lensoise sont là, dont le buteur Lois Openda (20 buts inscrits). Le Belge est aligné en attaque au côté de Claude-Maurice. En milieu de terrain, Abdul Samed, Frankowski, Machado, Thomasson et Fulgini sont aussi tous présents. Derrière, Danso et Gradit sont alignés et accompagnés par Haidara.

Leca dans les débuts à la place de Samba

Pour ce qui est des absents notables, on peut citer le capitaine Seko Fofana. L’Ivoirien démarrera comme remplaçant, au même titre que Sotoca. Medina sera aussi présent sur le banc, au même titre que le gardien titulaire Brice Samba. C’est Jean-Louis Leca qui gardera la cage lensoise, avec le brassard de capitaine autour du bras.

Ce léger turnover doit rassurer certainement Auxerre, même si l’équipe artésienne a toujours fière allure. Les Bourguignons vont essayer d’en profiter pour glaner les points manquants à leur maintien en Ligue 1.

Le onze de départ de Lens :

Leca : Haidra, Danso, Gradit ; Frankowski, Thomasson, Abdul Samed, Fulgini, Machado ; Openda, Claude Maurice.