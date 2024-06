La compo de la France contre le Canada : Deschamps a tranché pour Mbappé

Le sélectionneur de l'Equipe de France, Didier Deschamps, a pris une décision sur la présence de Mbappé dans son onze contre le Canada, dimanche.

L'Equipe de France affronte ce dimanche le Canada à l'occasion d'un match amical. C'est le dernier test pour Didier Deschamps et les Bleus avant de s'envoler vers l'Allemagne où le coup d'envoi de l'Euro sera donné le 14 juin prochain. L'occasion notamment pour le sélectionneur français de faire des derniers ajustements autour de son équipe. Deschamps a d’ailleurs pris une grande décision sur Kylian Mbappé, préservé à l’entrainement samedi.

Les Bleus doivent confirmer avant l'Euro

Quatre jours après leur victoire contre le Luxembourg (3-0), les Bleus vont défier le Canada, ce dimanche. Un adversaire qui présente notamment des similitudes avec l'Autriche, premier adversaire de l'Equipe de France à l'Euro le 17 juin prochain. Didier Deschamps a donc décidé de tenter de nouveaux automatismes au sein de son effectif. Ce qui explique notamment la surprise réservée par le sélectionneur tricolore dans son onze contre les Canadiens.

Didier Deschamps reconduit ses hommes de confiance en défense

Conservateur réputé, Didier Deschamps ne va pas modifier son système contre le Canada. La France évoluera ainsi dans son 4-2-3-1 habituel ce soir. Dans les buts, Mike Maignan devrait tenir sa place. En défense, il ne devrait pas avoir de changements par rapport à la compo face au Luxembourg, mercredi dernier. Ainsi, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano formerait la charnière centrale alors Jules Koundé et Théo Hernandez occuperaient respectivement les couloirs droit et gauche.

La surprise de Deschamps au milieu de terrain

C'est au milieu de terrain que la surprise de Deschamps intervient. Si N'Golo Kanté sera reconduit devant la défense, le champion du monde 2018 devrait être associé cette fois-ci, à Eduardo Camavinga. Titulaire face au Luxembourg, Youssouf Fofana débuterait alors sur le banc ce soir. Ce qui ne devrait pas être le cas d'Antoine Griezmann qui sera aligné en pointe haute au milieu de terrain.

Le choix fort de Deschamps sur Mbappé

Ménagé à l'entraînement, Kylian Mbappé ne devrait pas démarrer d’entrée face au Canada. Victime d’une contusion à un genou, le capitaine de l’Equipe de France devrait être préservé par Didier Deschamps ce soir. Ainsi, c’est Olivier Giroud qui serait aligné d'entrée en pointe pour son dernier match avec les Bleus en France. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France devrait être soutenu par les flèches Ousmane Dembélé, à droite et Marcus Thuram, à gauche.

La compo attendue de la France contre le Canada

Maignan - Koundé, Konaté, Upamecano, T. Hernandez - Kanté, Camavinga - Dembélé, Griezmann, Thuram - Giroud.