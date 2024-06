Equipe de France, les confidences de Griezmann sur la vie de groupe

Antoine Griezmann a fait des révélations sur la vie de groupe en Equipe de France, samedi.

L’Equipe de France affronte dimanche, le Canada à l’occasion de son dernier match de préparation avant l’Euro 2024. C’est en marge de cette rencontre qu’Antoine Griezmann était présent en conférence de presse, ce samedi à l'instar de Didier Deschamps. Le vice-capitaine des Bleus a profité pour faire des révélations sur la vie du groupe.

Le groupe vit bien selon Antoine Griezmann

Quatre jours après leur victoire contre le Luxembourg (3-0), les Bleus seront face au Canada ce dimanche pour leur dernier match test avant l’Euro. Ensuite, la France s’envolera vers l’Allemagne où le coup d’envoi du tournoi continental sera donné le 14 juin prochain. Malgré ce temps de préparation assez réduit, Antoine Griezmann révèle que le groupe vit bien.

« On a de moins en moins de temps pour préparer la compétition. Celle de 2018 était la plus dure. Là on a eu 2-3 jours assez intenses. On enchaine avec deux matchs. Sinon le groupe vit bien. Au Qatar ça a été exceptionnel sauf la fin. On peut rêver de très belles choses », lance le champion du monde 2018 avant d’évoquer la cohabitation avec les jeunes (Zaire-Emery, Barcola) qui seront à leur premier tournoi international cet été. « Les conseils viendront sur le moment, il y a toujours un peu de stress, mais tu réalises vraiment que c'est un Euro quand tu y es vraiment. On a un bon groupe », poursuit-il.

La révélation de Griezmann sur l’Autriche

Si l’Euro démarre le 14 juin, l’Equipe de France n’entrera en lice que le 17 juin. Les Bleus disputeront leur premier match contre l’Autriche, un adversaire qu’ils maitrisent bien à en croire Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atlético Madrid révèle en effet que cela fait plusieurs jours que l’Equipe de France étudie l’équipe autrichienne.

« A chaque fois qu’on joue une équipe, quand on a des télés au repas, à Clairefontaine par exemple, si on a quatre jours avant le match, on des images de l’équipe que l’on va jouer pendant quatre jours. Là, cela fait dix jours qu’on mange avec les Autrichiens. Ceux qui regardent savent comment attaquent et défendent les Autrichiens. Mais la semaine prochaine, on va entrer dans le vif du sujet », confie Grizou.