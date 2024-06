Equipe de France, l’annonce fracassante de Kanté sur l’intérêt du PSG

Le milieu de terrain de l’Equipe de France, N’Golo Kanté, a fait une annonce forte sur l’intérêt du PSG, dimanche.

Le Paris Saint-Germain va connaitre un mercato agité cet été. Le club parisien va enregistrer des mouvements dans le sens des arrivées comme des départs. Si le PSG vise des attaquants pour remplacer Kylian Mbappé, parti officiellement au Real Madrid, le club de la capitale souhaite également recruter à d’autres postes dont au milieu de terrain. Refoulé pour la plupart de ses dossiers, le PSG pourrait réactiver la piste N’Golo Kanté. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur l’intérêt de Paris, ce dimanche.

N'Golo Kanté évoque un probable retour en Europe

De retour en Equipe de France après deux ans d’absence, N’Golo Kanté garde toujours sa splendeur. L’ancien milieu de terrain de Leicester est toujours aussi explosif au point d’éblouir ses coéquipiers en sélection. Une forme qui pourrait susciter l’intérêt des clubs européens surtout avec l’Euro. Mais N’Golo Kanté ne pense pas à un retour en Europe pour le moment.

« Je pense que ce sont des questions auxquelles il faut réfléchir. C'est vrai que la Premier League, le foot européen... Quand on regarde de là-bas, ça nous parle toujours, ça représente toujours quelque chose. Mais après le fait de revenir, je ne sais pas encore...C'est peut-être un peu tôt », déclare le joueur d’Al-Ittihad au micro d’Adil Rami sur Téléfoot.

Kanté écarte la possibilité de jouer pour le PSG

Si N’Golo Kanté décide enfin de revenir en Europe, le PSG pourrait en profiter pour relancer sa piste. L’ancien joueur de Chelsea a en effet été associé au club parisien ces dernières années avant son départ en Arabie Saoudite à l’été 2023. Cependant, le principal intéressé n’est pas intéressé par cette éventualité.

« Non, je ne pense pas. Paris, à un moment donné il y a eu des possibilités, il y a eu des discussions, mais ça ne s'est pas fait et aujourd'hui je pense que j'ai vu leur parcours en championnat et en Ligue des champions, ils ont une belle équipe, un beau milieu de terrain. Ce n'est pas forcément quelque chose que je me mets en tête », confie le champion du monde 2018.