France - Canada : Diffusion TV et en clair, streaming et compos officielles

La France défie le Canada, ce dimanche, à l’occasion de son dernier match de préparation avant l’Euro. Les dernières infos ici.

Respectivement engagés en Championnat d’Europe et en Copa America, la France et le Canada s’affrontent ce dimanche en vue de bien préparer leur entrée en lice et faire bon parcours dans les compétitions susmentionnées. Le Stade Matmut de Bordeaux est retenu pour servir de cadre à ce choc entre les Bleus et les Rouges.

Les Bleus, finir sur une bonne note avant l’Euro

Engagée dans le Championnat d’Europe en Allemagne, la France vient chercher une troisième couronne après ses deux sacres en 1984 et 2000. Les hommes de Didier Deschamps, logés dans la poule D, vont en découdre avec les Pays-Bas, l’Autriche et la Pologne. Mais les Bleus jaugent leur niveau avant l’entrée en jeu. En effet, les champions du monde 2018 ont disputé et gagné leur premier match amical contre le Luxembourg (3-0). Le but est d’être rassurant avant le démarrage de la compétition, d’où une victoire est impérative contre les Canucks. Le sélectionneur français a déjà transmis sa liste officielle à l’UEFA pour le tournoi.

Membre de la CONCACAF, le Canada va disputer la Copa America dès ce mois. Dans la même poule A avec l’Argentine, le Chili et le Pérou, le Canada a programmé deux matchs amicaux avant de faire son entrée en lice face à l’Albiceleste, le 21 juin prochain. Si les hommes de Jesse Marsch ont été étrillés par les Pays-Bas (4-0) pour leur premier match amical, Alphonso Davies et ses partenaires veulent se relancer et envisagent de mettre les Bleus en doute.

Horaire et lieu de match

France – Canada

Match amical

Lieu : Stade Matmut, Bordeaux

A 21h15 française

Les compos du match France - Canada

France : Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez - Camavinga, Kanté, Griezmann - Dembélé, Giroud, Mbappé.

Canada : St. Clair – Laryea, Miller, Cornelius, Davies – Buchanan, Eustaquio, Kone, Hoilett – David, Larin.

Sur quelle chaîne suivre le match France - Canada

La rencontre entre la France et le Canada sera à suivre ce dimanche 9 juin 2024 à partir de 21h15 sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyTF1, ainsi que sur le service Molotov.