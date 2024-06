Les mots forts de Deschamps avant France – Canada

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, s’est exprimé sur le match France – Canada, samedi.

L’Equipe de France affronte le Canada dimanche pour son dernier match amical avant l’Euro 2024. En prélude à cette rencontre, Didier Deschamps était présent en conférence de presse, ce samedi. Le sélectionneur français a profité de l’occasion pour envoyer un message à ses joueurs, notamment les attaquants.

Deschamps met en garde les Bleus contre le Canada

Quatre jours après sa victoire face au Luxembourg (3-0), l’Equipe de France va défier le Canada, ce dimanche. Les Bleus vont en profiter pour faire les derniers réglages avant de s’envoler vers l’Allemagne où le coup d’envoie de l’Euro sera donné le 14 juin prochain. Mais avant, Didier Deschamps prévient ses joueurs sur les forces des Canadiens.

L'article continue ci-dessous

Getty

« C'est un adversaire qui a plus de répondant sur le plan physique. Il peut y avoir une partie de gestion. C'est un collectif qui a bien tenu face aux Pays-Bas, certains joueurs sont en France. Eux aussi sont en préparation », lance le champion du monde 1998 face aux médias.

L’approche offensive de Deschamps avec l’Equipe de France

L’attaque des Bleus a été efficace face au Luxembourg mercredi dernier avec des buts de Kolo Muani, Clauss et Mbappé. Mais les Bleus ont souvent eu des difficultés face aux grandes nations ces derniers mois comme ce fut le cas contre l’Allemagne en mars dernier (défaite 0-2, ndlr). Interrogé sur les ajustements à faire dans ce secteur, Deschamps a fait savoir que la configuration ou encore l’animation de l’attaque dépend de l’adversité en face.

« Tout dépend de l'adversaire, ce sont des positionnements pour être moins prévisible pour l'adversaire. On n'a pas eu ce souci parce que l'adversaire (Luxembourg, ndlr) a beaucoup défendu. (…) Vous pouvez avec une même idée de départ, avoir une situation différente. On doit être moins prévisible. En défense c'est une option de sortir à trois et cela tient aussi des caractéristiques de Hernandez. C'est plus compliqué pour l'adversaire de venir nous chercher », confie le sélectionneur de l’Equipe de France.