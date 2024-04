La compo de l’OM contre Lens : Le onze inattendu de Gasset

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, va aligner un onze surprenant contre Lens, dimanche.

L’Olympique de Marseille reçoit dimanche soir le Racing Club de Lens en clôture de la 31e journée de Ligue 1. C’est une rencontre importante pour les deux équipes qui ont les mêmes ambitions dans ce sprint final. Les Phocéens (8e, 41pts) et les Sang et Or (6e, 46pts) visent en effet une place en coupe d’Europe la saison prochaine et n’ont plus droit à l’erreur. Mais c’est avec un onze inattendu que Jean-Louis Gasset compte défier les Lensois dans ce choc ce soir.

L’OM face à son destin

C’est un match qui va compter dans cette fin de saison pour l’Olympique de Marseille. Après cinq matchs de suite sans victoire en Ligue 1, les Phocéens doivent renouer avec la victoire ce dimanche pour rester dans la course pour l’Europe. En plus, Lens est un véritable test pour l’OM qui affronte l’Atalanta Bergame dans quatre jours en demi-finale de Ligue Europa. C’est pourtant avec une équipe remaniée et un onze surprenant que Jean-Louis Gasset va se présenter contre les Sang et Or ce soir.

Les choix forts de Gasset en défense

C’est un OM décimé par une pléthore de blessures qui affronte Lens ce soir. Une situation qui a amené Jean-Louis Gasset à faire des choix forts dans sa compo d’équipe. C’est d’ailleurs dans un 5-3-2 que l’Olympique de Marseille va évoluer ce dimanche. Dans les buts, Pau Lopez tiendra bien évidemment sa place. En défense, les nombreuses absences (Mbemba, Nadir, Méité, Merlin) ont obligé Gasset à faire d’énormes changements. Ainsi, la charnière centrale devrait être formée de Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Ulisses Garcia. A leurs côtés, Jonathan Clauss et Luis Henrique devraient avoir un rôle de piston dans les deux couloirs.

Gasset change tout en attaque

Dans l’entrejeu, il y aura encore plusieurs changements. Toujours sans Valentin Rongier, Gasset ne devrait pourtant pas lancer Geoffrey Kondogbia d’entrée de jeu. Le technicien ferait plutôt confiance au trio Amine Harit, Pape Gueye et Jordan Veretout pour animer le milieu de terrain de l’OM. En attaque, Gasset ne pourra pas se servir de Faris Moumbagna, suspendu, ce soir. Il ne devrait pas non plus lancer Ismaila Sarr qui fait son retour dans le groupe après sa blessure. L’animation offensive devrait alors être confiée au duo Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang.

La compo attendue de l’OM contre Lens

Lopez - Clauss, Balerdi, Gigot (cap), Garcia, Henrique - Harit, Gueye, Veretout - Ndiaye, Aubameyang