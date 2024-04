OM – Lens : Les louanges de Gasset sur Franck Haise

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a adoubé son homologue, Franck Haise vendredi, avant la réception de l’OM.

L’Olympique de Marseille affronte le RC Lens dimanche à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. En marge de cette rencontre, Jean-Louis Gasset était en conférence de presse ce vendredi. Le technicien français en a profité pour exprimer son admiration pour le coach de Lens, Franck Haise.

L’OM veut prendre les trois points contre Lens

8e de Ligue 1, l’OM (41pts) est décroché des places européennes. Mais le club phocéen a encore toutes ses chances au vu de l’étroitesse du classement. A quatre journées, tous les matchs sont comme des finales pour Marseille. La première a lieu ce dimanche avec la réception de Lens (6e, 46ots), un concurrent direct dans la course au titre. Alors que l’OM est sur une série de quatre matchs de suite sans victoire en Ligue 1, Jean-Louis Gasset compte bien renouer avec la victoire face aux Sang et Or.

L'article continue ci-dessous

Getty

« On regrette de pas avoir pris 3 points contre Nice mais des faits de jeu ont été contre nous. L'objectif au classement est de finir européen. Lens est venu gagner les 3 dernières saisons, ça veut dire que Franck Haise a la bonne formule, et on va essayer d'arrêter la série », lance l’entraineur olympien.

Jean-Louis Gasset adoube Franck Haise

De retour en Ligue 1 cette saison après son aventure en Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset va affronter dimanche l’un des meilleurs entraineurs du championnat français. Franck Haise a notamment fait de Lens une équipe redoutable dans l’élite et a même réussi à amener les Sang et Or sur la scène européenne. Un bilan tout à fait impressionnant qui explique l’admiration de Jean-Louis Gasset pour l’entraineur lensois.

Getty

« J'adore, sans faire de bruit, c'est une personne très humble et en trois quatre ans, il a fait de Lens une machine de guerre. Il est arrivé à jouer la champions League en perdant ses deux meilleurs joueurs. J'aime la simplicité de cet homme », explique le coach de l’OM.