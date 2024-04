OM, Samuel Gigot y croit toujours

Le défenseur de l’OM, Samuel Gigot, s’est exprimé vendredi avant la réception de Lens, dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte dimanche le Racing Club de Lens pour le compte de la 31e journée. Une rencontre cruciale pour les deux équipes et surtout pour l’OM, dans la course à l’Europe. En conférence de presse ce vendredi à l’instar de son entraineur, Jean-Louis Gasset, Samuel Gigot s’est livré sur les chances du club phocéen d’accrocher l’Europe dans ce sprint final.

Gigot et l’OM veulent bien finir en Ligue 1

8e de Ligue, l’OM (41pts) aura du mal à décrocher une qualification européenne via le championnat cette saison. Cela surtout que les hommes de Jean-Louis Gasset sont à la traine dans l’élite avec quatre matchs de suite. Et le prochain duel est contre Lens (6e, 46pts), un concurrent direct dans la course à l’Europe. Toutefois, Samuel Gigot croit que l’OM peut encore finir plus haut au terme de la saison.

« Tout est encore jouable en Ligue 1. Il ne reste plus que 4 matchs donc on doit gagner contre Lens. On est déçu car on a eu les opportunités de gagner face à Nice, mais tout est encore jouable », lance le vice-capitaine de l’Olympique de Marseille.

Gigot ne pense pas abandonner la Ligue Europa eu profit du championnat

Les chances de l’OM de se qualifier pour l’Europe par le championnat sont infimes mais le club phocéen peut compter sur la Ligue Europa. Qualifié en demi-finale, Marseille peut retrouver la Ligue des Champions en cas de sacre en C3. Mais puisque le club ne compte pas négliger la Ligue 1, cela voudrait-il dire qu’il va se passer de la C3. La réponse est non selon Gigot.

« On ne pense pas comme ça, sinon on aura tout faux. Le plus important, c'est le match de dimanche face à Lens et prendre trois points », explique le défenseur français avant de se montrer dithyrambique envers son partenaire en défense, Leonardo Balerdi. « Il a vraiment passé un cap cette année. Je suis fier et content pour lui parce qu'il le mérite. Ça devient un défenseur complet, il, a énormément progressé. Aujourd'hui, il est à un niveau élevé, et il le mérite, il est allé le cherché par lui-même », ajoute Samuel Gigot.