OM, l'infirmerie se vide enfin

Envahie par plusieurs blessés, l’infirmerie commence peu à peu à se vider.

L’OM n’est pas dans une très bonne forme ces dernières semaines. Malgré sa qualification en demi-finale de Ligue Europa, le club peine à avancer en championnat. Cela fait notamment quatre matchs que Marseille n’a plus gagné en Ligue 1. Mais le club olympien n’est pas très avantagé non plus par les nombreuses blessures au sein de son effectif. Toutefois, à deux jours du choc contre Lens, l’OM commence à entrevoir le bout du tunnel.

Gasset annonce les retours de Sarr et de Merlin

Lors du quart de finale retour contre Benfica, Jean-Louis Gasset a fait jouer plusieurs jeunes joueurs en plus d’avoir bricolé avec ceux de l’équipe première. Cela montre notamment à quel point le club est décimé par les blessés. Valentin Rongier, Bilal Nadir, Chancel Mbemba, Ismaila Sarr et Quentin Merlin manquent tous à l’appel. Mais les deux derniers cités sont sur la voie du retour à en croire Jean-Louis Gasset.

« Ismaila Sarr est avec nous, il a bien travaillé, il est opérationnel et il remplacera Faris qui a été suspendu un match. (…) Quentin (Merlin) a recommencé le footing, il sera opérationnel, on l'espère lundi ou mardi », a fait savoir l’entraineur de l’OM qui ne pourra toujours pas compter sur Chancel Mbemba. « Pour Chancel (Mbemba), c'est plus compliqué, son ménisque se déplace dans le genou, il a fait une infiltration le lendemain de l'accident. Là ça va un peu mieux, il a repris le footing mais on est en alerte permanente concernant une rotation », explique Gasset.

Gasset très prudent avec Jonathan Clauss

Le premier à libérer l’infirmerie de l’OM est Jonathan Clauss. Blessé lors du match amical entre l’Equipe de France et le Chili en mars dernier (victoire 3-2 des Bleus, ndlr), l’international français est complètement remis. L’ancien lensois était même titulaire lors du choc contre Nice mercredi (2-2). Même s’il a été auteur d’un but contre les Aiglons, Jean-Louis Gasset qui l’a fait sortir à la 70e minute, ne compte pas brûler les étapes avec Jonathan Clauss.

« Quand un joueur revient de 5/6 semaines d'indisponibilité, on ne sait pas le temps de jeu qu'il peut avoir. Il faut l'œil, l'expérience et la confiance du joueur pour pas faire le sprint de trop. On avait pensé que ça pourrait faire une petite heure, on a poussé un peu, ce qui est un bon début », confie le technicien français.