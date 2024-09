La compo de l’OM contre l’OL : Le onze ultra-offensif de De Zerbi

Lyon vs Marseille

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a mis tous les ingrédients pour battre l’OL, dimanche.

Le moment tant attendu est enfin arrivé. L’Olympique de Marseille affronte l’Olympique Lyonnais, ce dimanche, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Une rencontre décisive pour les Phocéens qui souhaitent, non seulement, poursuivre sur leur lancée, mais aussi, effacer la défaite dans le Rhône la saison dernière (1-0). Face à une équipe lyonnaise très déterminée, Roberto De Zerbi a fait le choix d’un onze hyper offensif en vue de remporter son tout premier Olympico.

OL – OM, un match à ne pas perdre pour Roberto De Zerbi

2e de Ligue 1, avec 10 points, l’Olympique de Marseille est toujours invaincu en ce début de saison (3 victoires, 1 nul). Exempté de Coupe d’Europe cette saison, le club phocéen a un certain avantage sur le PSG dans la course au titre. Mais avant de se rapprocher du club parisien, il faudra se montrer impérial face à ses concurrents directs dans la course à l’Europe. Ça tombe bien puisque l’Olympique de Marseille affronte, ce dimanche, son éternel rival, Lyonnais, dans le premier Olympico de la saison. Un match que Roberto De Zerbi ne veut absolument pas perdre.

Roberto De Zerbi innove en défense

C’est dans son 4-2-3-1 habituel que l’OM va affronter l’OL, ce soir. Mais si Geronimo Rulli reste indéboulonnable dans les buts, il aura du changement dans l’arrière-garde marseillaise. En absence de Quentin Merlin (blessé) et Derek Cornelius (suspendu), Leonardo Balerdi devrait décaler à droite et laisser sa place dans l’axe à Geoffrey Kondogbia. L’international centrafricain devrait accompagner Lilian Brassier dans l’axe alors que Roberto De Zerbi compte sur Amir Murillo pour tenir le flanc gauche.

Les choix forts de De Zerbi en attaque

Avec le repositionnement de Geoffrey Kondogbia, c’est Ismael Koné qui devrait être associé à Pierre-Emile Hojbjerg devant la défense. Plus haut, Amine Harit a toujours les faveurs de Roberto De Zerbi pour le poste de meneur de jeu. Idem pour Mason Greenwood et Luis Henrique qui devraient se partager les deux côtés de l’attaque de l’OM. Pour ce qui du poste d’avant-centre, Roberto De Zerbi devrait lancer Elye Wahi au début du match aux dépens de Neal Maupay.

La compo attendue de l’OL contre l’OM

Rulli - Balerdi, Kondogbia, Brassier, Murillo - Koné, Hojbjerg - Greenwood, Harit, L. Henrique – Wahi