OL – OM, Roberto De Zerbi lance les hostilités

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, s’est exprimé vendredi sur le choc contre l’OL, dimanche.

L’Olympique de Marseille sera aux prises avec son homologue Lyonnais, dimanche en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. En prélude à ce choc, Roberto De Zerbi était en conférence de presse, ce vendredi. Le technicien italien en a profité pour lancer un message fort à l’endroit de ses joueurs.

Roberto De Zerbi veut voir de l’agressivité contre l’OL

Invaincu depuis le début de la saison (3 victoires, 1 nul), l’OM s’apprête à disputer son premier gros test de cette campagne. Dimanche, Roberto De Zerbi et ses nouvelles recrues vont connaitre leur tout premier Olympico contre l’Olympique Lyonnais. Malheureusement pour les Phocéens, ils seront privés de leurs supporters, interdits de déplacement. Mais cela ne change pour De Zerbi qui s’attend à un match intense de la part de ses joueurs.

L'article continue ci-dessous

Getty

« On s'est bien préparés malgré les absences de Merlin et Cornelius. Les supporteurs ne seront pas présents mais ça ne change rien. Il faudra être encore plus agressif et déterminé pour l'emporter, pour avoir de la continuité. Il faudra bien commencer ce match et mieux jouer que par rapport à Nice. C'est un match avec un peu plus de saveur », lance le technicien transalpin.

De Zerbi met en garde ses joueurs avant l’Olympico

A l’inverse de l’Olympique de Marseille (2e, 10pts), Lyon (13e, 4pts) connait un début de saison pour le moins compliqué. Le club rhodanien n’a remporté qu’un seul de ses quatre premiers matchs alors que l’OM a remporté 3 des siens. Mais cela ne fait pas de l’OL, un adversaire moindre pour les Phocéens. Roberto De Zerbi en est conscient et demande d’ailleurs à ses joueurs de ne laisser aucune chance aux Lyonnais, dimanche.

« L'OL est une équipe forte, de par son nom mais aussi avec des joueurs importants comme Lacazette. C'est un concurrent direct de l'OM, c'est une équipe à respecter. C'est l'une des affiches du championnat. On va essayer de prouver qu'on peut bien faire les choses. Brest a gagné hier en Ligue des champions et on a gagné par cinq buts chez eux. Si on veut être acteur de ce championnat, il faut faire ce genre de matchs. C'est facile de faire ça chez nous à domicile mais il faut avoir du caractère et du sérieux à l'extérieur, c'est là où on peut démontrer les choses. Il faudra être à la hauteur », lâche l’ancien coach de Brighton et de Sassuolo.