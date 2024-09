Lyon - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Marseille s’affrontent, dimanche, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Entamée vendredi, la cinquième journée de Ligue 1 va s’achever, ce dimanche. Cet énième épisode du championnat offre aux fans du football français, l’un des plus beaux duels de la saison. Il s’agit bien évidemment du premier Olympico de la saison entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille. Un choc entre deux éternels rivaux qui s’annonce déjà très bouillant.

Un nouvel Olympico, de nouveaux enjeux

Après deux défaites consécutives contre Rennes (3-0) et Monaco (0-2), l’OL s’est relevé lors des deux dernières journées. Le club rhodanien a d’abord remporté une victoire poussive face à Strasbourg (4-3) avant de concéder un nul contre Lens, le weekend dernier (0-0). Ce dernier match a d’ailleurs permis à Pierre Sage de constater les avancées de son équipe qui a réalisé son premier clean sheet de la saison. 13e de Ligue 1 avec 4 points au compteur, l’OL doit s’imposer face à l’OM afin de se mettre en confiance en vue de ses débuts en Ligue Europa, la semaine prochaine.

Du côté de l’Olympique de Marseille, tout va pour le mieux pour le moment. Le club phocéen est sur une série de quatre matchs sans défaite (trois victoires et un nul) depuis le début de la saison. 2e avec 10 points, les hommes de Roberto De Zerbi comptent poursuivre sur leur bonne lancée face à l’OL, dimanche. Privé de ses supporters, interdits de déplacement, l’OM aura à cœur de retourner dans la cité phocéenne avec une nouvelle victoire à célébrer avec ses fans.

Horaire et lieu du match

OL - OM

5e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 20h45 française

Les compos probables du match OL - OM

Lyon : Perri – Mata, Caleta-Car, Niakhaté – Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso, Abner – Mikautadze, Lacazette.

Marseille : Rulli – Murillo, Balerdi, Brassier, Lirola – Hojbjerg, Kondogbia – Greenwood, Harit, Luis Henrique – Maupay

Sur quelle chaîne suivre le match OL - OM ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 22 septembre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaîne Youtube brésilienne CazéTV.

