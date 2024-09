Un ex-attaquant de l’OM se lâche sur le duel Wahi – Maupay

Lyon vs Marseille

Un ancien attaquant de l’OM s’est exprimé, samedi, sur la concurrence entre Elye Wahi et Neal Maupay à l’attaque du club phocéen.

L’Olympique de Marseille affronte son rival Lyonnais, dimanche, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1. A la veille de ce premier Olympico de la saison, il y a toujours un doute sur celui qui sera titulaire à la pointe de l’OM, entre Elye Wahi et Neal Maupay. Mais avant que Roberto De Zerbi ne tranche sur la question demain, Bafétimbi Gomis a évoqué la concurrence entre les deux joueurs dans les colonnes de La Provence, ce samedi.

Elye Wahi – Neal Maupay, deux hommes pour une place à l’OM

Recruté à prix d’or (25 millions d’euros + bonus), Elye Wahi est appelé à être le futur grand attaquant de l’Olympique de Marseille. Mais quelques jours après son arrivée, l’international espoirs français a vu Neal Maupay débarquer dans la cité phocéenne après la blessure de Faris Moumbagna, indisponible pour plusieurs semaines.

L'article continue ci-dessous

Getty

Un renfort de choix pour l’OM, mais un concurrent de taille pour Elye Wahi. Alors que ce dernier ne s’est pas montré à son avantage jusque-là (1 but), Neal Maupay a profité de sa première titularisation le weekend dernier contre Nice (2-0) pour débloquer son compteur de la plus belle des manières. Un duel interne que suit particulièrement Bafétimbi Gomis.

Bafétimbi Gomis excité par le duel Wahi – Maupay

Passé par l’OM lors de la saison 2016-2017 (34 matchs, 21 buts), Bafétimbi Gomis garde un œil sur le club. Cette saison, l’ancien international français découvre deux nouveaux attaquants qui veulent aussi laisser de belles traces sur la Canebière comme lui, il l’avait fait. Et l’ancien joueur de l’OL se réjouit particulièrement de la concurrence féroce entre Elye Wahi et Neal Maupay pour le poste d’avant-centre de l’Olympique de Marseille.

Gettyimages

« Ce sont deux très bons attaquants avec des profils différents, c’est ce dont a besoin un club comme l’OM, il faut que les places soient chères et disputées. Cela élèvera le niveau de l’équipe, Wahi continue son apprentissage et Maupay en a surpris plus d’un en s’imposant en Angleterre […] C’est de bon augure pour la suite », a déclaré Bafétimbi Gomis.