OM - Nice, Marseille saisit la LFP pour Derek Cornelius

L’Olympique de Marseille ne digère pas l’expulsion de Derek Cornelius lors de la réception de l’OGC Nice, samedi dernier.

Pour sa quatrième sortie en championnat de France, l’Olympique de Marseille a eu raison de l’OGC Nice (2-0), samedi. Mais les Phocéens ont fini ladite rencontre à 10 contre 11 Aiglons en raison de l’expulsion de Derek Cornelius, qui a écopé d’un deuxième carton jaune dans le match, synonyme de rouge.

L’OM veut saisir la CD de la LFP

Auteur d’un mercato mouvementé avec plus d’une dizaine de joueurs recrutés, l’Olympique de Marseille a bien lancé sa saison en Ligue 1. Le club basé dans les Bouches-du-Rhône, invincible, compte trois victoires et un match nul totalisant 10 points à la deuxième place derrière le PSG (1er, 12 points). Mais pour sa dernière sortie contre Nice (2-0) au Vélodrome, les Phocéens ont fini le match à 10 sur le terrain après que Cornelius a été expulsé (74e).

Alors qu’il avait déjà reçu la biscotte jaune après l’heure de jeu (63e), Derek Cornelius a reçu un deuxième jaune 11 minutes plus tard, accusé d’avoir ralenti le jeu, mettant du temps avant de se dégager. Une décision de l’arbitre Benoît Millot que l’OM n’arrive pas à comprendre. Bien que le défenseur ait approché le juge central à la fin du match pour lui faire savoir qu’il n’avait jamais voulu faire preuve de « gain de temps volontaire », l’arbitre n’a rien voulu entendre et a maintenu son jugement.

Selon les informations de RMC Sport, l’OM est scandalisé que le carton rouge de Derek Cornelius ait été maintenu dans le rapport de Benoît Millot et sollicitera mercredi l'annulation du carton jaune devant la Commission de Discipline de la LFP. Seulement 9 secondes se sont écoulées entre le coup de sifflet de l'arbitre et le deuxième carton jaune alors que le joueur niçois ne se trouvait pas à distance réglementaire pour permettre la reprise du jeu et que d'autres coups francs avaient été tirés dans les minutes précédentes avec plus de 9 secondes de latence.