‘’ On est européens et eux…’’, un taulier de l’OL fracasse l’OM avant l’Olympico

Un cadre de l’OL a envoyé, vendredi, une pique cinglante à l’OM à deux jours de l’Olympico.

C’est l’un des chocs électriques du football français. En tout cas, du côté de Lyon, il a pris plus d’ampleur ces dernières années. Dimanche, le premier Olympico de la saison aura lieu au Groupama Stadium en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Mais la rencontre a déjà débuté par médias interposés ce vendredi avec une pique cinglante d’un taulier de l’Olympique Lyonnais à l’endroit de Marseille.

Maxence Caqueret hyper motivé pour OL – OM

L’Olympique de Marseille réalise un début de saison quasi parfait. Après quatre journées, le club phocéen pointe au deuxième rang de Ligue 1 avec 10 points. En outre, l’OM n’a encore perdu un match cette saison et affiche un bilan de trois victoires et un nul. Mais, les statistiques de l’OM n’impressionnent pas du côté de l’OL qui veut infliger aux Marseillais leur première défaite de la saison, dimanche.

L'article continue ci-dessous

Getty

« C’est vrai que Marseille fait meilleure impression après leurs quatre premiers matchs. Ils marquent plus de buts et sont positionnés plus haut au classement. Mais je pense qu’on a l’équipe pour rivaliser et on s’est préparé pour faire un grand match, une victoire serait déterminante pour la suite de la saison. Nous ne sommes pas outsiders, les deux équipes veulent gagner ce match. Ce sera un match compliqué face à de bons joueurs, mais on s’est bien préparés et on veut gagner », a déclaré Maxence Caqueret en conférence de presse, ce vendredi.

Maxence Caqueret se moque de l’absence de l’OM en Coupe d’Europe

À l’inverse de l’OM, l’Olympique Lyonnais réalise un début de saison compliqué. Le club rhodanien n’est que 13e de Ligue 1 avec 4 points au compteur. En outre, les Gones n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre premiers matchs de la saison (un nul et deux défaites). Cependant, cela ne fait pas peur à Maxence Caqueret qui compte battre Marseille avec Lyon, dimanche. Mais avant, le milieu de terrain français s’est permis une pique à l’endroit de l’OM, qui ne pourra pas s’illustrer en Europe cette saison, contrairement à l’OL, qualifié en Ligue Europa.

« C’est assez paradoxal, Marseille fait un très bon début de saison, le nôtre est un peu moins bon, mais nous, on est européens et eux ne le sont pas. Les deux équipes ont pas mal changé cet été, ils ne vont pas venir en se disant que ce sera un match facile et on fera tout pour le gagner. C’est un match qui peut définitivement lancer notre saison. Gagner ce match nous donnerait toujours plus de force pour la suite, il y aura l’ambiance pour nous aider et on est prêt pour rivaliser. Pour moi, le Derby et l’Olympico sont dans la même case, ce sont deux matchs qui me stimulent dans une ambiance de folie. Je ne peux pas différencier ces deux matchs, ce sont deux rivalités qu’on veut gagner », a lâché Maxence Caqueret.