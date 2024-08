La compo de l’OL contre Strasbourg : Le onze de Pierre Sage avec une énorme surprise

Lyon vs Strasbourg

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a prévu une surprise dans son onze contre Strasbourg, vendredi.

L’Olympique Lyonnais reçoit Strasbourg, vendredi soir, en ouverture de la troisième journée de Ligue 1. Une occasion pour les Gones de se remettre dans le bon chemin après deux défaites consécutives contre Rennes (3-0) et Monaco (0-2). Avec cet enjeu non moins important, Pierre Sage a dû faire quelques ajustements dans sa compo face aux Alsaciens, ce soir. Le technicien français réserve d’ailleurs une grande surprise dans son onze.

L’OL doit réagir

L’OL est déjà dans le dur après seulement deux journées de Ligue 1. Avec une 17e place et zéro point au compteur, le club rhodanien devra vite se relancer afin de ne pas revivre le calvaire de la saison dernière. Lyon devrait donc profiter de son deuxième match à domicile pour retrouver ce qui a fait sa force lors de la phase retour de la campagne précédente. Ainsi, Pierre Sage a décidé de sonner la révolte avec de gros changements et une énorme surprise dans son onze contre Strasbourg, ce soir.

Pas de changements en défense

Comme à l’accoutumée, l’OL devrait évoluer en 4-2-3-1 face aux Alsaciens, ce vendredi. Dans les buts, Lucas Perri devrait tenir sa place tout comme toute la ligne défensive. Ainsi, la charnière centrale devrait composée de Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté. A droite, Clinton Mata devrait reconduire aux dépens d’Ainsley Maitland-Niles alors que le couloir gauche devrait être occupé par Abner Vinicius.

La surprise de Pierre Sage

C’est dans l’entrejeu que Pierre Sage a réservé la grande surprise de son onze. Dernière recrue de l’OL, Tanner Tessmann devrait être aligné d’entrée face à Strasbourg. Le milieu de terrain américain devrait être associé à Nemanja Matic devant la défense. Plus haut, Said Benrahma devrait occuper le poste de meneur de jeu. Ainsi, Malick Fofana et Georges Mikautadze devraient prendre les deux côtés de l’attaque. Ces derniers seront en soutien d’Alexandre Lacazette, aligné en pointe.

La compo attendue de l’OL contre Strasbourg

Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Tessmann, Matic - Mikautadze, Benrahma, M. Fofana – Lacazette