OL, la sortie musclée de Pierre Sage après la défaite contre Monaco

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, n’a pas été tendre avec ses joueurs après la défaite contre Monaco, samedi.

L’Olympique Lyonnais recevait l’AS Monaco, samedi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Une rencontre qui a tourné à l’avantage des Monégasques qui ont douché les Gones devant leurs supporters (0-2). Au terme de la rencontre, Pierre Sage a envoyé un message fort à ses joueurs après les réactions d’Alexandre Lacazette et d’Abner Vinicius.

Pierre Sage fracasse ses joueurs après OL – Monaco

Défaits lors de la première journée de Ligue 1 par Rennes (3-0), les Gones avaient à cœur de se rattraper ce samedi pour leurs débuts au Groupama Stadium, cette saison. Mais le pari a été largement raté par l’OL, malmené par une équipe très entreprenante de l’AS Monaco. La prestation des Rhodaniens n’a pas du tout plus à Pierre Sage et il n’a pas manqué de le faire savoir.

« Une défaite complètement logique. On n'a pas été à la hauteur ce soir. On a essayé des choses en première période mais ça n'a pas été bout. On a du mal à utiliser le ballon. On a été aussi fébriles à défendre. Pour un match de football c'est compliqué. Quand on est bons faut le dire et quand on n'est pas bons il faut le dire aussi. Le statut que j'ai eu la saison passée est terminée. On n'est pas contents de notre début de saison. Il faut faire en sorte que la confiance revienne », a lâché le technicien français dans des propos rapportés par RMC Sport.

Lacazette – Mikautadze ? Pierre Sage ne dédouane personne

Les plans de Pierre Sage ont été chamboulés par la blessure d’Ernest Nuamah. Ce qui a obligé le technicien français à faire entrer Georges Mikautadze, enfin associé à Alexandre Lacazette. Très attendue, l’association entre les deux attaquants n’a pas été une réussite face aux Monégasques. Toutefois, pour Pierre Sage, cette défaite incombe à toute l’équipe.

« Je fais toujours confiance à Alexandre Lacazette. L'entrée de Mikautadze n'est pas prévue aussi tôt. Je pense que la blessure de Nuamah est terrible pour nous parce qu'il aurait pu ouvrir le score sur cette occasion mais ça n'excuse rien. On n'est pas dans les conditions optimales aujourd'hui. Je ne tire sur personne car je suis responsable et je dois gérer cela. La qualité du travail dans la semaine est inférieure à celle que l'on peut produire. J'aurais pu titulariser les deux (Lacazette et Mikautadze). Mais j'assume mes choix », a expliqué l’entraineur de l’OL.