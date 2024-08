OL, la réaction amère de Lacazette après la défaite contre Monaco

Alexandre Lacazette s’est exprimé après la défaite de l’OL contre Monaco, samedi.

L’Olympique Lyonnais était aux prises avec l’AS Monaco, samedi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Un match qui n’a pas souri aux Gones qui concèdent leur deuxième défaite de la saison (0-2). Au terme de la rencontre, le capitaine lyonnais, Alexandre Lacazette, a fait part de ses impressions au micro de BeIN Sports.

Alexandre Lacazette s’inquiète déjà pour l’OL

Le doute commence à s’installer à l’Olympique Lyonnais. Après deux journées, le club rhodanien se retrouve déjà à la dernière place de Ligue 1 avec zéro point au compteur. Un scénario qui rappelle la première partie de saison cauchemardesque de l’OL lors de la campagne précédente qui trotte déjà dans la tête d’Alexandre Lacazette.

« C'est compliqué. On ne s'attendait pas à faire une telle prestation. On ne s'est pas créé d'occasion. Pour ceux qui étaient présents l'année dernière, ça trotte dans la tête par rapport à ce qui s'est passé la saison passée », a déclaré le capitaine des Gones.

Les propos rassurants d’Abner Vinicius

Outre Alexandre Lacazette, Abner Vinicius s’est également exprimé en fin de rencontre. Contrairement à l’international français, le Brésilien n’a pas vécu le calvaire de la saison dernière. Et il est hors de question que cela se répète pour la nouvelle recrue de l’OL qui se projette déjà sur les prochaines échéances avec optimisme.

« Ce n'est pas le résultat souhaité. C'était un match important après le résultat de la semaine passée. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner. On a un prochain match à la maison la semaine prochaine. Il faut aller chercher la victoire. Cette saison, il y a de nouveaux joueurs. On essaie de s'adapter le plus rapidement », a confié Abner Vinicius.