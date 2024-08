OL, la réponse cinglante de Mikautadze à Pierre Sage

L’attaquant de l’OL, Georges Mikautadze a répondu aux propos de Pierre Sage sur son association avec Lacazette, samedi.

L’Olympique Lyonnais s’est incliné samedi face à l’AS Monaco lors de la 2e journée de Ligue 1 (0-2). Outre la défaite, la prestation des Gones était loin d’être convaincante. Si la défense n’était pas en réussite, l’attaque, portée par Georges Mikautadze et Alexandre Lacazette, n’était pas à la hauteur non plus, comme l’a reconnu Pierre Sage après le match. Des propos sur lesquels l’international géorgien est revenu plus tard.

Georges Mikautadze rappelle son poste à Pierre Sage

Comme la saison dernière, l’OL rate encore son début de saison avec deux défaites en deux journées. C’est pourtant pour éviter ce scénario que le club rhodanien a enregistré quelques renforts cet été, à l’image de Georges Mikautadze. Titulaire contre Rennes, l’ancien joueur du FC Metz est entré en jeu après le premier quart d’heure suite à la blessure d’Ernest Nuamah et s’est retrouvé enfin associé à Alexandre Lacazette.

Mais le duo n’a pas été en réussite au grand regret de Pierre Sage. Ce qui aurait pu être différent si le Géorgien avait été aligné à son poste de prédilection. « Le coach avait besoin de moi sur le côté, donc j’essaye de faire le maximum que je peux même si on sait tous que ce n’est pas mon poste », a lâché Mikautadze.

Mikautadze met la pression à ses coéquipiers

Les deux défaites en ce début de saison rappellent à l’Olympique Lyonnais, les mauvais souvenirs de la dernière campagne. Même s’ils s’en sont sortis finalement, les Gones savent que ce serait encore plus compliqué cette saison si les choses continuaient ainsi. Mais Georges Mikautadze s’attend à une réaction rapide de ses coéquipiers et lui.

« Ce n’est pas facile, c’est le début, il faut s’habituer. Désormais, on doit travailler et commencer à gagner des matchs. On n’arrive pas à créer du jeu. Quand on ne fait pas de jeu, on ne peut pas marquer et on ne peut pas gagner de match », a-t-il ajouté.