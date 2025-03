La claque ! City piégé à Nottingham et sous pression pour l’Europe

Nottingham Forest vs Manchester City

City chute à Nottingham ! Hudson-Odoi crucifie les Sky Blues en fin de match et met un coup d'arrêt aux ambitions européennes de Guardiola.

Manchester City est tombé dans le piège de Nottingham Forest. Alors que les hommes de Pep Guardiola espéraient repartir avec une victoire capitale dans la course à la Ligue des champions, ils ont finalement plié sous la pression d’une équipe locale intraitable. Un but tardif de Callum Hudson-Odoi a suffi à faire basculer la rencontre (1-0), mettant les Sky Blues dans une position délicate au classement.

City domine, mais peine à concrétiser

Sans surprise, City a accaparé le ballon, imposant son jeu fait de longues séquences de possession. Mais cette domination est restée stérile face à une défense de Nottingham Forest bien en place. Dès la première période, Erling Haaland a eu une occasion franche, mais sa frappe a fui le cadre. Peu après, Nico Gonzalez a bien failli ouvrir le score d’une tentative puissante frôlant le poteau droit de Matz Sels.

Malgré ces quelques incursions, Manchester City a cruellement manqué d’inspiration et de tranchant dans le dernier geste. Kevin De Bruyne, entré en cours de jeu, n’a pas non plus réussi à débloquer la situation face à un bloc forestier parfaitement discipliné.

L'article continue ci-dessous

Getty Images Sport

Hudson-Odoi frappe et punit City

Alors que le match semblait se diriger vers un triste 0-0, Nottingham Forest a frappé en toute fin de rencontre. Sur une magnifique transversale de Morgan Gibbs-White, Callum Hudson-Odoi a contrôlé avec sang-froid, éliminé son vis-à-vis et déclenché une frappe croisée imparable. Ederson, pourtant vigilant tout au long du match, a cette fois dû s’incliner (1-0, 83e).

Ce but a électrisé le City Ground, propulsant Forest vers un succès aussi inattendu que crucial. Les Citizens, impuissants, n’ont jamais réussi à réagir. Une issue cruelle pour Guardiola et ses hommes, qui voient leurs ambitions européennes fragilisées par cette défaite.

Un revers lourd de conséquences pour City

Avec ce revers, Manchester City reste sous la menace directe de Chelsea, qui pourrait lui ravir la quatrième place en cas de victoire contre Leicester. Nottingham Forest, de son côté, prend un avantage de quatre points sur son adversaire du jour et conforte sa troisième place, rêvant désormais d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Le coup est rude pour City, qui devra impérativement se relancer lors des prochaines journées. Mais cette défaite rappelle une leçon essentielle du football : dominer n’est pas gagner.