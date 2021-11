A une journée de l’épilogue des éliminatoires, et à l’instar de ce qu’a fait l’équipe de France, les Pays-Bas et la Belgique s'est assurée première place de son groupe et par la même occasion sa présence au Qatar en hiver 2022. Les Pays-Bas, en revanche, ont manqué de se qualifier en partageant les honneurs avec le Monténégro.

Les Oranje calent malgré Depay

Les Oranje de Louis van Gaal tenaient la victoire au Monténégro jusqu'à dix minutes de la fin. Memphis Depay a marqué un doublé (2-0), consolidant sa place du meilleur buteur des qualifications. Mais, trop sûrs d'eux, ils ont fini par craquer en concédant deux réalisations. Un dénouement qui a dû faire enrager leur sélectionneur. Avec ce résultat, ils vont jouer un dernier match décisif contre la Norvège mardi prochain à domicile.

Dans le même groupe, la Turquie a réussi à s’emparer de la deuxième place. Celle qui donne accès au barrage. Elle a dominé largement le Gibraltar (6-0) pendant que la Norvège se faisait accrocher par la Lettonie (0-0). Burak Yilmaz n’a pas marqué mais il a délivré trois passes décisives.

La Belgique n’a pas été aussi cliniques face à l’Estonie (3-1) mais les Diables Rouges ont quand même assuré le boulot. Roberto Martinez a fait quelque peu tourner, ce qui a notamment permis à Christian Benteke de retrouver le chemin des buts en sélection. Thorgan Hazard et Yannick Ferreira-Carrasco ont aussi scoré. La Belgique ne peut plus être rejointe par le deuxième de sa poule. Il s’agit du Pays de Galles, qui a disposé de la Biélorussie (4-0). Aaron Ramsey a inscrit un doublé.

A noter enfin que dans le groupe de la France, la Finlande a pris le dessus sur la Bosnie-Herzégovine à l’extérieur (3-1). A la faveur de ce succès, la sélection nordique s’empare de la deuxième place. Mais cette position reste fragile, car elle peut être doublée par l’Ukraine lors de la dernière journée en cas de faux-pas contre les Bleus.