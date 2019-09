L1 - Montpellier stoppe les Aiglons, les Girondins se relancent... Le résumé de la soirée

Quatre rencontres de Ligue 1 se jouaient simultanément ce samedi soir. Montpellier et Bordeaux se sont notamment imposés devant leurs supporters.

2-1 OGC Nice

Buts : Tamèze (34e), Delort (37e), Mollet (56e)

Auteur d'un début de saison convaincant, l'OGC Nice avait l'occasion de rejoindre le en tête du classement ce samedi. Pour cela, les Aiglons avaient fort à faire, aller gagner à Montpellier n'étant jamais une mince affaire. Néanmoins, les hommes de Patrick Vieira y ont cru le temps d'un court instant, suite à l'ouverture du score d'Adrien Tameze (0-1, 34e), à créditer d'une frappe limpide après un contact entre Vitorino Hilton et Youcef Atal. Mais presque dans la foulée, le buteur local en la personne d'Andy Delort s'est chargé d'égaliser grâce à un but brouillon mais bel et bien valable, au grand désarroi du portier niçois qui avait longtemps retardé l'échéance (1-1, 37e). Florent Mollet a ensuite inscrit le second but du MHSC à la 56ème minute de jeu. Trop limité dans le jeu, Nice ne reviendra jamais au score et voit son adversaire du soir revenir à deux points.

0-0

Deuxième du classement malgré sa défaite à domicile face à l'OGC Nice (1-2) avant la trêve internationale, le Stade Rennais ne s'est pas déplacé bien loin ce samedi soir, pour affronter le voisin et promu qu'est le Stade Brestois. Dans un match forcément spécial pour les deux formations, le contrôle a longtemps été à mettre à l'actif des visiteurs, qui ne parvenaient néanmoins pas vraiment à inquiéter le portier adverse. Au retour des vestiaires, Brest est parvenu à élever progressivement son niveau de jeu, mettant à mal des Rennais disciplinés. Pas de grosse occasion, jusqu'à l'action de la discorde à la 65ème minute, moment où le Brésilien Raphinha, recrue estivale, a vu son ouverture du score refusée suite à une poussette de Jordan Siebatcheu sur un défenseur. Si le score n'a pas évolué ensuite, force est de constater que cette action pourrait faire couler beaucoup d'encre, Rennes ayant déposé une réserve.

Girondins de 2-0

Buts : Briand (7e), De Préville (9e)

Situés à la 11ème place du classement au coup d'envoi, les Girondins de Bordeaux, qui restaient sur un match nul convaincant face à l'Olympique Lyonnais (1-1), voulaient confirmer face au FC Metz, 15ème. Face au promu, les Bordelais n'ont pas mis très longtemps à se mettre dans les meilleures conditions pour l'emporter. Bien au contraire même, puisque les locaux ont ouvert le score dès la 7ème minute de jeu grâce à un retourné acrobatique de Jimmy Briand. Un but, puis deux, dans la foulée, quand Nicolas De Préville aggravait le score deux minutes plus tard (2-0, 9e). Malgré de nombreuses occasions, les hommes de Paulo Sousa n'aggraveront jamais un score qui, quoiqu'il advienne, leur suffisait amplement ce samedi soir.

0-0 Nîmes Olympique

Lanterne rouge du championnat, le DFCO espérait retrouver du mordant avec la réception des Crocodiles. Un mordant qui a manqué des deux côtés durant une première période bien terne à Gaston Gérard. Si l'on peut souligner le fait que les deux formations étaient bien en place, elles ont surtout cruellement manqué d'idées et de justesse technique pour espérer une autre issue que ce score nul et vierge. Dijon a certes tenté d'accélérer au retour des vestiaires, cela n'a pas suffit pour décrocher son premier succès de la saison... 14ème suite à ce point du match nul, le Nîmes Olympique n'avance pas non plus.