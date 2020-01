L1 - Monaco tombe à domicile, l'ASSE se relance

Cinq matches de la 21ème journée de Ligue 1 se disputaient ce samedi soir. Goal France vous livre le résumé complet des différentes rencontres.

Saint-Etienne 2-1 Nîmes

Buts : Khazri (3e, 34e), Ferhat (45e)

Relancé en face au (3-0), l'ASSE avait à coeur de bonifier ce succès dans la capitale par une victoire devant ses supporters, en cette fois. C'est désormais chose faite pour les hommes de Claude Puel, bien aidés par un doublé express de Wahbi Khazri. Si les Verts auraient aisément pu corser l'addition durant le premier acte, le réduction du score de Zinédine Ferhat dans le temps additionnel avait le mérite de réveiller les Nîmois. Le second acte allait accoucher d'une véritable bataille de tous les instants entre les deux adversaires du soir. Celle-ci tournait à l'avantage des Stéphanois, non sans certaines difficultés. Ouf de soulagement !

2-1

Buts : Mollet (56e), Delort (63e), Balde (76e)

Montpellier et Dijon étaient invaincus en 2020 en . Désormais, seuls les hommes de Michel Der Zakarian peuvent se vanter de ne pas avoir connu la défaite. Toujours aussi solides à domicile, les Montpelliérains se sont logiquement imposés face au DFCO devant leurs supporters. Néanmoins, les locaux ont du faire preuve de patience pour venir à bout des visiteurs, la délivrance étant arrivée en deuxième période. Dans un premier temps, c'est Florent Mollet qui a ouvert le score sur un coup franc, consécutif à l'expulsion de Mounir Chouiar. Double peine, puis triple peine quelques minutes plus tard, quand Andy Delort doublait la mise à la suite d'un corner. Le DFCO parvenait à réduire la marque par Mama Baldé en fin de match. En vain. Grâce à ce succès, le MHSC est quatrième au classement, tandis que Dijon, 17ème, fleurte avec la place de barragiste...

AS 1-3

Buts : Ajorque (40e), Thomasson (66e), Mitrovic (74e), Jovetic (86e)

En Principauté, l'effet Roberto Moreno s'est quelque peu estompé. Et pour cause, revigorés dans le jeu, depuis le remplacement de Leonardo Jardim par l'ancien sélectionneur de la Roja, les Monégasques ont été surpris par une belle équipe de Strasbourg au stade Louis II. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par les deux hommes forts de l'équipe entraînée par Thierry Laurey. Ainsi, c'est l'inévitable Ludovic Ajorque qui a d'abord fait trembler les filets de Benjamin Lecomte, en reprenant victorieusement un centre puissant venu de la droite. Au retour des vestiaires, Adrien Thomasson a doublé la mise. En toute fin de match, c'était au tour de Stefan Mitrovic de se mêler à la fête et de corser encore un peu plus l'addition. La réduction du score de Stefan Jovetic n'y changeait rien. L'ASM est replongée dans une situation pour le moins inconfortable...

0-1

Buts : Diallo (3e)

Entre l'élimination en demi-finale de la face au (3-0) et la rencontre de ce samedi soir, l'heure n'est pas vraiment à la fête du côté du Stade de Reims. Défaits face à de surprenants grenats, les joueurs de David Guion ne sont jamais parvenus à revenir à hauteur du FC Metz, vraisemblalement sonnés par l'ouverture du score précoce d'Habib Diallo. Victorieux à l'extérieur, les hommes de Vincent Hognon comptent désormais 23 points au compteur et pointent à la 16ème place... Soit six places derrière les Rémois, 10èmes et englués dans le ventre mou.

Brest 2-1

Buts : Mendy (51e), Guirassy (58e), Cardona (83e)

En grande difficulté cette saison, Amiens est une équipe qui voyage mal. Tandis que Brest, promu en Ligue 1, se veut relativement à l'aise sur ses terres. Et cela s'est vérifié ce samedi soir, dans le Finistère. Si le avait ouvert le score en début de première période par Alexandre Mendy, Amiens était parvenu à égaliser sept minutes plus tard sur un pénalty transformé par Serhou Guirassy. Mais dans les dix dernières minutes de la rencontre, le jeune Irvin Cardona s'est mué en sauveur pour les locaux. Le natif de Nîmes, âgé de 22 ans, inscrivait son cinquième but de la saison en Ligue 1. Et celui-ci était le bienvenue...