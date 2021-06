L1, Lille, tenant du titre, débutera à Metz, premier Classico le 24 octobre

La LFP a dévoilé le calendrier de la saison 2021-2022 de la Ligue 1. Le premier Clasico aura lieu à Marseille, le 24 octobre prochain.

Tous les regards sont tournés vers l’Euro 2020 et le début de la phase finale avec déjà des chocs en huitièmes de finale mais il est déjà temps de se concentrer sur la saison prochaine pour les clubs. Après la Premier League, c’est la Ligue 1 et la LFP qui ont dévoilé le calendrier de la saison 2021-2022, ce vendredi midi.

Champion de France en titre après un sprint final haletant la saison dernière, Lille, qui attend toujours de savoir si Christophe Galtier sera toujours l’entraîneur, remettra son titre en jeu durant le week-end du 7 et 8 août prochain. Les Dogues affronteront Metz en Lorraine pendant que leur dernier dauphin, le PSG, se déplacera du côté d’un promu et de l’Aube pour affronter Troyes.

Sans plusieurs de ses internationaux pour le début de la saison (Neymar, Mbappé, Kimpembe, Marquinhos…) à cause de l’Euro 2020 et de la Copa America, le club parisien aura un début de championnat plutôt tranquille avant d’affronter l’Olympique Lyonnais, le 19 septembre prochain, pour se qui sera son premier choc.

Mais comme à chaque calendrier dévoilé, ce sont bien les dates du Classico qui sont scrutées et le premier duel entre le PSG et l’OM aura lieu du côté de Marseille. L’Orange Vélodrome sera le théâtre du premier affrontement entre les deux rivaux, le 24 octobre. Le match retour au Parc des Princes est quant à lui programmé le 17 avril, pour le compte de la 32eme journée de Ligue 1.

Parmi les autres chocs, il y a bien évidemment le fameux derby entre l’OL et Saint-Etienne ou encore les Olympicos, toujours très spectaculaires entre les deux Olympiques.

La 1ere journée de Ligue 1 2021-2022 (7-8 août 2021) :

Bordeaux - Clermont

Lyon - Brest

Metz - Lille

Monaco - Nantes

Montpellier - Marseille

Nice - Reims

Rennes - Lens

Saint-Etienne - Lorient

Strasbourg - Angers

Troyes - PSG

Les principaux chocs :

PSG - Lyon : 19 septembre 2021

Saint-Etienne - Lyon : 3 octobre 2021

Marseille - PSG : 24 octobre 2021

Lille - PSG : 31 octobre 2021

Lyon - PSG : 9 janvier 2022

L'article continue ci-dessous

Lyon - Saint-Etienne : 23 janvier 2022

PSG - Lille : 6 février 2022

PSG - Marseille : 17 avril 2022