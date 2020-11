L1, Emmanuel Macron n’envisage pas de retour de spectateurs dans les stades avant janvier 2021

Dans une réunion avec les acteurs du sport, Emmanuel Macron a balayé l’éventualité d’un retour des supporters dans les stades au 1er décembre 2020.

La rencontre entre Emmanuel Macron et les différents acteurs du monde du sport était forcément attendue et elle a accouché de décisions qui peuvent redonner en partie de le sourire. Selon l’AFP, l’Elysée a confirmé qu’un retour des supporters dans les enceintes sportives est envisagé. Seulement, il faudra attendre le début de l’année 2021 pour espérer ne plus revoir des stades à huis-clos.

En effet, le président de la République a écarté la possibilité d’un retour dès le 1er décembre, date supposée de la fin du deuxième confinement. De plus, le gouvernement a annoncé que la jauge des spectateurs sera imposée et devra se faire en fonction de la capacité d’accueil des stades et de salles. Ce n’est pas encore un retour à la normale mais c’est toujours ça de pris, alors que le sport amateur pour les mineurs devrait reprendre début décembre.