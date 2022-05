L’OM tombe, Monaco en profite

A une journée de la fin du championnat, Marseille et Monaco sont toujours les mieux placés pour accompagner le PSG en Ligue des Champions. Mais, suite aux résultats du jour, comptant pour la 37e levée, c’est le club du Rocher qui est désormais en ballotage favorable pour une qualification directe.

Un OM hors sujet

L’OM avait son destin entre ses mains pour accéder à la C1 directement mais les Phocéens ont tout gâché en s’écroulant à Rennes (0-2). Une défaite qui les fait rétrograder à la 3e place du classement au plus mauvais moment. Contre l’un de leurs concurrents pour l’Europe, les Phocéens n’ont même pas du tout existé. Ils ont été dépassés de bout et en bout et le revers concédé 0-2 est on ne peut plus logique.

Au classement, les Olympiens ont été dépassés par Monaco. L’équipe princière n’a pas failli à sa tâche en décrochant sa 9e victoire consécutive sur la pelouse de Brest. Pourtant, son entame de match avait été totalement ratée, avec deux buts pris rapidement. Les protégés de Philippe Clément ont su cependant tout renverser (4-2). Une remontada qui porte la signature de Wissam Ben Yedder, auteur d’un triplé. L’international français est désormais meilleur réalisateur du championnat, à égalité avec Kylian Mbappé.

Strasbourg double Nice

Malgré son brillant succès contre Marseille, le Stade Rennais va avoir du mal à aller chercher le podium. Ayant toujours trois points de retard sur les Phocéens, les Bretons auront besoin d’un coup de pouce de Strasbourg pour espérer décrocher l’objectif convoité. Le Racing, qui d’ailleurs les suit directement au classement. En dominant Clermont sur le plus petit des écarts (1-0), la formation alsacienne a profité du faux-pas de Nice à domicile contre Lille (1-3) pour redevenir européen.

Il s’agit désormais pour les hommes de Julien Stéphan de conserver cette 5e place en faisant aussi bien ou mieux que le Gym lors de la dernière journée, et en faisant aussi attention au résultat de Lens. En gagnant à Troyes (3-1), les Sang et Or n’ont peut-être pas dit leur dernier mot dans la course à l’Europe.