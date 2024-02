L'OM tenu en échec face au Shakhtar Donetsk

Malmené sur la scène nationale, l'OM voulait se refaire la cerise en Coupe d'Europe ce jeudi soir.

En toute petite forme en 2024 et sans succès en championnat, les Marseillais espéraient retrouver le sourire grâce à la Coupe d'Europe. Ils défiaient des Ukrainiens venus de Ligue des champions mais qui sortent d'une longue trêve hivernale.

C'est bien l'OM qui a ouvert le score à l'heure de jeu. Les Olympiens attaquent vite sur la droite. Lancé par Luis Henrique, Clauss arrive dans la surface adverse et centre vers le second poteau où Aubameyang reprend efficacement au sol en ouvrant son pied droit.

L'article continue ci-dessous

4 minutes plus tard, Pau Lopez s'impose des poings aux six mètres sur un long coup franc ukrainien venu de la gauche. Les Donetsiens insistent pourtant, Clauss se loupe dans sa surface et Matvyenko marque d'un tir croisé rasant de la gauche. 1-1.

L'OM prenait néanmoins l'avantage sur le fil ! Aubameyang fait la différence sur la gauche de la surface adverse. Il donne en retrait au sol dans l'axe et trouve Ndiaye pour une reprise qui fait mouche en fermant son pied droit au point de penalty, alors que le temps réglementaire touchait à sa fin.

Mais le club local égalise dans la foulée sur un centre de Zubkov venu de la droite et repris d'une belle tête piquée et croisée d'Eguinaldo au point de penalty.

2-2, score final, l'OM peut avoir des regrets après ce scénario fou dans ces 16es de finale aller.