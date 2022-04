L’OM et Monaco enchainent, Nantes se redressent

La journée dominicale a été chargée en matches en Ligue 1. Pas moins de six matches étaient au programme, dont un classique du championnat entre l’ASSE et l’OM. Reporté la veille en raison de mauvaises conditions météorologiques, il a donc pu se tenir ce dimanche et a vu Marseille empocher un précieux succès.

Un OM à réaction

Les hommes de Sampaoli restaient sur deux succès avant la trêve internationale et ils ont donc confirmé en l’emportant au Chaudron (4-2). Contre les Verts, leur entame de match avait pourtant été ratée puisqu’ils ont pris un but au bout de 9 minutes de la part de Denis Bouanga. Mais, ils ont su parfaitement rebondir ensuite, en trouvant la faille à quatre reprises.

Juste avant la pause, et alors qu’ils venaient de voir l’arbitre annuler le second but des Verts, ils rétablissaient la parité sur pénalty par Dimitri Payet. Au retour des vestiaires, un autre pénalty fut obtenu et transformé cette fois par Bamba Dieng. Entre ces deux réalisations, Timothée Kolodzieczjak a aussi scoré contre son camp. L’OM a donc eu beaucoup de réussite, mais sa victoire est loin d’être galvaudée. Les visiteurs ont d’ailleurs ponctué leur festival par un but magnifique dans sa construction, inscrit par Amine Harit. En fin de partie, l’ASSE a réduit le score par Gourna-Douath.

L'article continue ci-dessous

Getty

Ben Yedder a encore frappé

Sur le terrain de Metz, l’AS Monaco n’a pas été aussi souverain. Mais, l’équipe princière a également su assurer les points mis en jeu (2-1). Pour cela, elle peut notamment remercier son buteur Wissam Ben Yedder, auteur de son 18e but de l’exercice. Les Lorrains ont cru sauver le nul quand Mafouta a égalisé, mais Boadu a vite redonné l’avantage à l’équipe princière.

Dans les autres rencontres, on notera le réveil du FC Nantes après une série de contre-performances. Les finalistes de la Coupe de France l’ont emporté sur le terrain de Clermont (3-2). Ludovic Blas a été doublement décisif, avec un but et un assist. Notons que les promus ont terminé à dix suite à l’expulsion d’Abdul Samed. Le Stade Brestois a aussi signé une courte mais importante victoire. Les Finistériens ont dominé Montpellier chez lui (2-1) malgré l'absence de Youcef Belaili.

Le duel des mal classés entre Troyes et Reims se sont les Aubois qui l'ont emporté. Une victoire acquise sur le gong grâce à Ripart. L'ESTAC parvient ainsi à prendre ses distances avec le barragiste. Pour finir, en tout début de journée, le RC Strasbourg a consolidé ses espoirs européens en prenant le meilleur sur le RC Lens (1-0). Ludovic Ajorque a inscrit le seul but de cette rencontre.