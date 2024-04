Marseille - OGC Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille et Nice s’affrontent, mercredi, pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Favorisé par la Ligue de football professionnel (LFP) comme le Paris Saint-Germain et LOSC Lille en raison de leur engagement en Europe, l’Olympique de Marseille n’avait pas disputé son match de la 29e journée de Ligue 1. Alors, le club phocéen donne rendez-vous à son homologue niçois, ce mercredi 24 avril, afin de continuer à rêver d’une place en Coupes d’Europe la saison prochaine.

L’OM veut se faire une place en Europe

L’Olympique de Marseille a réussi à sa mission de se qualifier pour le dernier carré de la Ligue Europa aux dépens du SL Benfica. Même si les Phocéens rêvent de disputer la quatrième finale de l’histoire du club du Sud de la France, la Ligue 1 est un autre objectif. Là, le championnat est quasiment remporté par le Paris Saint-Germain, mais l’OM (9e, 40 points) veut obtenir une place en Europe via son classement en Ligue 1. En effet, les hommes de Jean-Louis Gasset veulent profiter de ce match en retard pour battre les Aiglons afin de repasser devant l’OL et réduire l’écart avec Nice (5e, 47 points). Après trois défaites de suite en Ligue 1, les Marseillais ont pu arracher le nul face à Toulouse (2-2) le weekend dernier.

De son côté, l’OGC Nice veut profiter de ce match en retard et son déplacement au Stade Orange Vélodrome pour se rapprocher un peu plus de Lille (4e, 52 points). Larges vainqueurs du FC Lorient en ouverture de la 30e journée, le weekend écoulé, les Aiglons veulent rééditer les mêmes performances contre les Marseillais afin de s’assurer d’une place en Europe en fin de saison. Les hommes de Francesco Farioli comptent deux défaites, un match nul et deux victoires toutes compétitions confondues lors de leurs cinq dernières sorties.

Horaire et lieu de match

Marseille – Nice

29e journée/Ligue 1 (match en retard)

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 21 heures française

Les compos probables du match OM - Nice

Marseille : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Garcia - Kondogbia, Veretout, Harit - Sarr, Ndiaye, Aubameyang

Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Rosario, Thuram - Cho, Moffi, Boga

Sur quelle chaîne suivre le match OM - Nice

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice sera à suivre ce mercredi 24 avril 2024 à partir de 21 heures sur Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.