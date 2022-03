L’Olympique Lyonnais accueille le Brésilien Tetê

En dehors de la période, et comme le règlement de la FIFA le lui permet, l’Olympique Lyonnais a fait venir dans son effectif l’un des joueurs étrangers évoluant dans le championnat ukrainien. Les Gones ont bouclé la signature de Tetê, un milieu gaucher appartenant au Shakhtar Donetsk.

« L’Olympique Lyonnais informe de l’arrivée jusqu’au 30 juin prochain de l’ailier droit brésilien Tetê, en provenance du Shakhtar Donetsk (Ukraine), conformément au dispositif mis en place récemment par la FIFA et validé par l’UEFA », a fait savoir le club rhodanien sur son site officiel.

Une recrue de choix pour l’OL

Tetê, qui était aussi suivi par l’OM par le passé, avait donc reçu l’autorisation des instances internationales pour rompre de manière unilatérale son engagement avec la formation de Donetsk. Et il était libre de signer là où il le voulait. L’OL s’est montré le plus prompt à l’enrôler.

Ex-joueur Grêmio, Tetê avait rejoint l’Ukraine et le Shakhtar Donetsk en février 2019. En Premier Liha, le natif de Porto Alegre a marqué 25 buts en 75 matches. Apparu à six reprises cette saison en Ligue des Champions (0 but), il aura de nouveau la possibilité de se produire sur la scène européenne. L’OL étant toujours en course en Ligue Europa cette saison.

Le Brésilien Tetê est à ne pas confondre avec son homonyme néerlandais, qui avait défendu les couleurs des Gones entre 2017 et 2020 et sans y laisser une grande trace.