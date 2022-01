L’OL veut prolonger Bruno Guimaraes

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, la direction de l’OL fait actuellement tout pour cadenasser Bruno Guimaraes. Un nouveau contrat jusqu’en 2026 a été soumis au milieu brésilien, mais il n’y a pas eu d’accord trouvé.

Alors que le nom de son coéquipier et compatriote Lucas Paqueta circule en ce moment du côté du PSG, Bruno Guimaraes a été annoncé de son côté en Angleterre. Le milieu défensif de l’OL a la cote auprès des clubs de Premier League puisque trois d’entre eux le pistent assidument en ce moment.

L'article continue ci-dessous

En plus d’Arsenal, qui s’est renseigné sur lui avant même le début du mercato, Everton et Newcastle se seraient également positionnés dans l’espoir de le faire signer. C’est ce qu’a révélé le Standard Sport.

L’OL aurait fixé le prix de Bruno Guimaraes

Agé de 24 ans, Guimaraes a un contrat avec l’OL qui s’étend jusqu’en 2024. Le club rhodanien n’envisage pas spécialement de le vendre mais s’il y a une offre supérieure à 45M€ alors Jean-Michel Aulas et sa direction ne pourront que répondre favorablement.

Un départ de l’international auriverde serait cependant un coup dur sportivement pour les Gones puisqu’il fait partie des éléments sur lesquels Peter Bosz s’appuie le plus. Cette saison, il est le deuxième joueur de champ le plus utilisé derrière Houssem Aouar. Sur le plan statistique, il compte 4 passes décisives, mais toujours aucun but inscrit.