L’OL privé de ses Brésiliens face à l’OM ?

Interrompu le 8 décembre dernier, le match entre l’OL et l’OM doit être rejoué à huis clos. Il aurait pu l’être il y a un bon moment, mais le club phocéen a laissé trainer les choses en ne communiquant pas ses intentions par rapport au fait qu'il ne compte pas faire appel auprès du CNOSF. C’est le dernier recours qu’il avait pour éventuellement faire annuel le décret de la commission de discipline de la Ligue.

Des dates pour le choc qui n’arrangent pas l’OL

La temporisation des responsables phocéens fait que le match a aujourd’hui de bonnes chances de se tenir entre le 26 décembre et le 2 février prochain, période à laquelle il y a un petit trou dans le calendrier français. Or, cette plage de dates n’arrange pas du tout l’OL. Et pour cause ; les Gones seront alors privés de leurs internationaux brésiliens Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, qui viennent d’être convoqués pour disputer les éliminatoires du Mondial.

Les Rhodaniens s’estiment pénalisés et ils ne comptent pas accepter une mise à jour du calendrier à cette période précise. Déjà sérieusement distancés dans la course au haut du tableau, ils tiennent à être dans les meilleures conditions pour disputer ce match si important face à un concurrent pour une qualification européenne.

L’OL remonté contre l’OM

Côté marseillais, il y aura également des absents. Konrad De La Fuente (Etats-Unis) et Gerson (Brésil) sont aussi convoqués avec leurs sélections respectives. Néanmoins, il parait évident que l’importance de ce duo chez les Phocéens est nettement moindre à celle qu’a la paire auriverde chez les Gones.

La direction lyonnaise est sérieusement remontée contre l’OM pour avoir joué la montre. Il y avait la possibilité de jouer le 19 janvier prochain mais Marseille l’a laissé passer en ne communiquant pas sa décision (de ne pas faire appel) assez tôt. La Ligue soupçonne aussi d’avoir mis en place ce stratège pour se présenter au choc des Olympiques en position de force. Au final, il y a donc fort à parier que cette affiche de Ligue 1 va encore être repoussée.