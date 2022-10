L’occupation surprenante de Longoria avant un match de l’OM

Quelques minutes avant de voir son équipe à l’œuvre contre Ajaccio samedi, le président de l’OM, Pablo Longoria, assistait à un match de Serie B.

L’Olympique de Marseille n’est pas la seule préoccupation de Pablo Longoria. Non, le président phocéen se soucie aussi d’autres formations et aussi d’autres joueurs. Il lui arrive même de regarder un match de D2 italienne quelques minutes avant de prendre la direction du Vélodrome. Ça a été le cas samedi avant le duel des Phocéens contre Ajaccio.

Longoria scotché devant un Pise - Parme !

Dans un reportage retransmis sur la chaine Prime Vidéo dans l’émission Dimanche Soir Football, on voit Longoria dans sa loge regarder l’opposition entre Pise et Parme, comptant pour la Serie B. Une rencontre de milieu de tableau qui plus est et qui s’est soldé par un bon vieux 0-0.

Dans ce documentaire, on voit l’Espagnol surveiller avec une grande attention cette partie. Il reçoit ensuite la visite de Javier Ribalta, son directeur sportif. Les deux hommes commencent alors à discuter en espagnol. Une discussion qui tourne uniquement autour de ce match et non de celui qui attend l’OM dans la foulée.

Longoria fait remarquer à son collègue que Simone Romagnoli a bien fait de rejoindre Parme afin d’apporter son « expérience ». Il s’agit d’un ancien international espoir italien (32 ans) et qui n’avait pas su percer au plus haut niveau. Ribalta a acquiescé à cette remarque.

La vidéo en question confirme que Longoria est un vrai boulimique du football et qu’il ne rate rien des joutes de championnat italien. Peut-être compte-t-il y faire ses achats dans le futur en récupérant des joueurs à prix abordables. Comme il l’avait fait avec Pol Lirola par exemple.