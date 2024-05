L'Inter Milan fonce sur une star du Real Madrid

Le capitaine du Real Madrid, Nacho Fernandez, devrait quitter le club cet été, mais il n'a pas encore choisi sa destination.

Le joueur de 34 ans est en fin de contrat à la fin de la saison et il est peu probable qu'il renouvelle son contrat, mais le Real Madrid acceptera sa décision quelle qu'elle soit.

La saison dernière, Nacho semblait lui aussi sur le départ, mais il a changé d'avis en juin et est finalement resté au club. Cette année, il a l'occasion de partir en beauté, après avoir noué l'écharpe autour de Cibeles lors des célébrations du titre du Real Madrid. Si le club bat le Borussia Dortmund à Wembley, Nacho pourrait refaire la même chose.

L'été dernier, il aurait reçu des offres de l'Inter et de la Roma pour poursuivre sa carrière, et GdS, via Football Italia, rapporte que les Nerazzurri envisagent à nouveau de le recruter. Ils le considèrent comme un remplaçant potentiellement bon marché de Stefan de Vrij, qui pourrait partir. De son côté, Nacho n'a pas encore décidé s'il voulait rester en Europe ou accepter l'une des offres de clubs de Major League Soccer aux États-Unis, bien que cette dernière option semble plus probable.

Nacho a connu sa saison la plus difficile sous le maillot du Real Madrid depuis un certain temps, mais en avril et en mai, il s'est montré à la hauteur face à Manchester City et au Bayern Munich, prouvant qu'il peut encore jouer au plus haut niveau. Fort de son expérience, il pourrait bien être un renfort de choix pour l'Inter.