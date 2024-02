L'Inter Miami ruiné à cause de Messi ?

L'Inter Miami pourrait être contraint de vendre des joueurs au cours de la semaine prochaine afin d'être conforme aux réglementations de la MLS.

Selon The Athletic, les Herons ont besoin de toute urgence d'obtenir plus d'argent et/ou de réduire les dépenses salariales pour se conformer aux règles de la MLS en matière d'effectif. Des joueurs clés comme Gregore, Jean Mota, DeAndre Yedlin, Robert Taylor et Sergii Kryvstov seraient disponibles pour un transfert ou un échange, l'Inter Miami cherchant à effectuer les mouvements nécessaires pour répondre aux exigences de la MLS en matière d'effectif. En outre, on s'attend à ce que le club se sépare de Coco Jean, potentiellement par le biais d'un transfert, d'un échange ou d'une résiliation de contrat.

Bien que la MLS n'ait pas encore annoncé les règles et règlements spécifiques à l'effectif pour la saison 2024, on sait qu'en 2023, le budget salarial pour l'effectif senior était une base de 5,21 millions de dollars. Les joueurs désignés (DP) ont un impact différent sur le plafond salarial, avec une charge budgétaire maximale fixe. Les fonds d'allocation jouent un rôle crucial dans la gestion des contrats des joueurs et des dépenses salariales.

L'Inter Miami a trop dépensé

Le montant exact de l'allocation dont l'Inter Miami a besoin n'a pas été révélé, et on ne sait pas combien le club a laissé de côté les années précédentes ou a emprunté pour l'avenir.

Un haut fonctionnaire a déclaré à The Athletic : "Ils sont foutus. Croyez-moi. L'Inter Miami a fait des recrutements notables à l'intersaison, notamment le légendaire attaquant Luis Suarez, Julian Gressel, Nicolas Freire, prêté par les Pumas, et le jeune milieu de terrain international argentin Federico Redondo, qui jouit d'une grande cote. Cependant, le club a également pris des mesures pour générer de l'argent, comme l'échange de Kamal Miller à Portland et de Chris McVey à D.C. United, ainsi que le transfert de Nicolas Stefanelli à l'étranger."