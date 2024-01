L’Inter Miami enterre le rêve du Barça de revoir Lionel Messi

Le FC Barcelone peut définitivement oublier Lionel Messi. L’Inter Miami a mis une croix sur ce rêve des supporters barcelonais.

L’été prochain, le FC Barcelone va faire son retour aux Etats-Unis pour préparer la saison prochaine. En effet, le club catalan devrait affronter le club de ses anciens joueurs Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets ou encore Luis Suarez.

L’Inter Miami brise le rêve du Barça !

Parti du FC Barcelone gratuitement en 2021, Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain. Dans la capitale française, le capitaine de la sélection argentine a passé deux saisons avant de quitter aussi libre de tout contrat. Si un retour au FC Barcelone avait été évoqué, c’est finalement la direction de la Major League Soccer qu’aura prise l’octuple vainqueur du Ballon d’Or.

Si le club champion de France a échoué dans les négociations pour signer de nouveau sa légende vivante, le FC Barcelone envisage tout au moins permettre à ses fans de revoir leur ancien numéro 10. En effet, les Culés qui seront en tournée estivale aux Etats-Unis pour l’entame de la saison prochaine, auraient demandé un match amical à l’Inter Miami, actuel club de Lionel Messi.

La réponse catégorique de l’écurie américaine

Si le FC Barcelone a passé plus de temps aux Etats-Unis l’été dernier, notamment à Los Angeles, Dallas et Las Vegas, le club entraîné par Xavi Hernandez ferait un court séjour l’été prochain à Orlando et à New York. Ceci en raison du Championnat d’Europe, qui va se terminer le 14 juillet. Pour le laps de temps qu’aura à passer les Culés aux Etats-Unis, le Barça a demandé à livrer un match amical contre l’Inter Miami.

A en croire les informations de Mundo Deportivo, l’Inter Miami a refusé de livrer une telle rencontre. Car pendant ce temps, le club américain sera plongé dans la préparation de la Leagues Cup, une compétition que tenteront de conserver après avoir remporté pour la première fois l’édition précédente.