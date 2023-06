L’incroyable pont d’or offert par les Saoudiens à Mahrez

Le club saoudien d’Al-Ahli a sorti le grand jeu pour séduire la star algérienne, Riyad Mahrez.

Riyad Mahrez, l’ailier de Manchester City, serait la cible du club d’Al-Ahli. Cette formation saoudienne vise aussi Roberto Firmino et Edouard Mendy.

Riyad Mahrez en pleine réflexion

Selon le Daily Mail, Mahrez, dont le contrat à l'Etihad expire en 2025, se verrait 50 millions d’euros par an plus des bonus pour un contrat de deux ans - une offre cinq fois supérieure à la prolongation de 10 millions par an qu'il a signée à City l'été dernier.

Mahrez est le dernier grand nom de la Premier League à être lié à un transfert en Arabie saoudite. Mendy devrait rejoindre la Pro League saoudienne, peu après que ses coéquipiers de Chelsea N'Golo Kanté et Kalidou Koulibaly ont été transférés à Al-Ittihad et Al-Hilal respectivement. Cependant, The Mail affirme qu'il n'est pas certain que Mahrez quitte City, surtout après que le club victorieux du triplé a permis au milieu de terrain Ilkay Gundogan de rejoindre Barcelone ce mois-ci.

Néanmoins, la source indique que le Fennec, qui a été "déçu" par son manque de temps de jeu vers la fin de la saison lorsqu'il était remplaçant lors des finales de la Ligue des champions et de la FA Cup, est "intéressé" par une fin de carrière Arabie saoudite.

Mahrez est actuellement en vacances dans le sud de la France. City reprendra l'entraînement de pré-saison en juillet.