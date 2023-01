L'incroyable geste de Gerrard pour Liverpool

L'amour réciproque que se vouent Steven Gerrard et Liverpool est presqu'unique dans le monde du foot. L'ex-Red vient encore de le prouver.

Particulièrement convoité, Jude Bellingham ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait tant les prétendants sont nombreux. Mais plus les mois passent et plus les favoris se dégagent : cela devrait se jouer entre Chelsea, Liverpool et le Real Madrid. Et les Reds peuvent compter sur un argument de choix : le fils prodigue Steven Gerrard veut convaincre le prodige anglais de rejoindre le club de la Mersey.

Bellingham à Liverpool grâce à Gerrard?

Au micro de BT Sport, Steven Gerrard a déclaré : « Tout ce qu'il [Bellingham] a à faire, c'est de me donner une date dans l'agenda quand il sera libre et je m'envolerai pour Dortmund pour parler [d'un déménagement vers Liverpool]. » Un clin d'oeil et un trait d'humour qui n'en restent pas moins un réel appel du pied en direction du meneur de Dortmund.

Englué dans une saison irrégulière et compliquée, Liverpool a un besoin urgent de renouveler ses forces vives au milieu de terrain entre les blessures et baisses de forme répétitives de Fabinho, Jordan Henderson et Thiago Alcantara. Bellingham pourrait être celui qui permet aux Reds de retrouver un nouveau souffle et retrouver les sommets.

Difficile de dire vers quelle destination se dirigera Bellingham au mercato estival : le joueur se concentre sur la fin de la saison avec Dortmund et ne laisse fuiter aucune information sur son futur club. Pour l'instant, ce sont toutefois les Madrilènes qui semblent les mieux partis pour signer le meneur de jeu anglais.