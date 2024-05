L'hommage touchant de Modric à Kroos

Les hommages ont afflué ces dernières heures après que Toni Kroos a annoncé qu'il prendrait sa retraite après l'Euro de cet été.

Le joueur de 34 ans jouera son dernier match à Santiago Bernabéu dimanche, et son dernier match au Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions.

L'hommage le plus poignant à Kroos a sans doute été rendu par son partenaire de longue date au milieu de terrain, Luka Modric, qui a adressé un message fantastique au maestro allemand sur Instagram.

Modric salue Kroos

« Toni, il est difficile pour moi d'écrire ces mots. Le monde du football est triste parce qu'un joueur historique s'en va, et j'avoue que je suis aussi très triste. Mon ami, tu es une légende de ce sport et une légende du Real Madrid. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à tes côtés. Ce fut un honneur de partager le milieu de terrain du Real Madrid avec toi. Tu as des qualités qui font de toi un joueur unique et spécial, et il n'y aura jamais un autre Toni Kroos. Des soirées européennes inoubliables, des titres, la magie du Bernabeu - nous n'oublierons jamais cet âge d'or du club de notre vie. Vous avez tout accompli, mais il vous en reste encore un. Ensemble pour 15 ans. Tu vas me manquer, mon ami ».

L'annonce de la retraite de Kroos signifie qu'il est de plus en plus probable que Modric reste au Real Madrid pour au moins 12 mois supplémentaires, même s'il ne fait aucun doute qu'il préférerait qu'ils soient toujours coéquipiers...