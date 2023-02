L'étrange promesse de Kylian Mbappé à l'AC Milan

Kylian Mbappe a promis qu'en cas de transfert en Serie A à l'avenir, il ne rejoindrait que l'AC Milan.

Bien que Mbappé ait été un fan d'enfance du Real Madrid, le club italien préféré de l'attaquant français est le club Rossonero. Il a précédemment déclaré à propos de MIlan : "Quand j'étais enfant, j'avais une nounou italienne et je passais beaucoup de temps avec sa famille, tous des fans de Milan.

Grâce à eux, j'ai encouragé les "Rossoneri" et j'ai regardé beaucoup de matches de Milan. "Ma connexion avec Milan est spéciale."

Qu'a dit Mbappé à propos de Milan lors de la cérémonie du FIFA Best ?

Et lors de la cérémonie The Best FIFA Men's Player à Paris ce lundi, on a demandé à Mbappe quel club de Serie A il rejoindrait à l'avenir.

"Si je viens en Serie A, c'est uniquement au Milan AC", a répondu le Bondynois.

Messi a ensuite remporté le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA. Mbappé a terminé deuxième et Karim Benzema troisième.

Les chances d'un transfert à Milan semblent minces en raison des faiblesses financières des clubs de Serie A en ce moment.

On s'attend généralement à ce que le prochain club de Mbappé soit le Real Madrid.