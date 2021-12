L’Espagne fait la cour au Marocain Abde

Abde Ezzalzouli, l’une des nouvelles attractions du FC Bacelone, a appris jeudi qu’il faisait partie des joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc. Vahid Halilhodzic, le sélectionneur, a fait le choix de le convoquer après avoir eu une discussion avec lui.

La fédération espagnole met la pression sur Abde

Le jeune ailier doit être aux anges actuellement. Mais, en même temps, il n’est pas totalement tranquille. Et pour cause ; ayant eu vent de sa présence dans la liste des Lions de l’Atlas, la fédération espagnole s’est réveillé et a tenté de le convaincre de dire non à son pays d’origine.

L'article continue ci-dessous

En effet, et si l’on en croit une information divulguée par BeIN Sports, la RFEF fait pression sur le joueur et son entourage afin qu’il décline l’invitation des Marocains. Et pour le convaincre d’agir de la sorte, elle lui a promis des sélections au sein de la Roja dans le futur.

Les Marocains ne s’inquiètent pas

Une telle initiative ne serait pas étonnante de la part des Ibériques. Par le passé, ils avaient déjà cherché à cadenasser des jeunes talents détenteurs d’une double-nationalité. Ça a été le cas de Bojan Krkic, de Munir El-Haddadi ou plus récemment d’Ansu Fati.

Même si les Espagnols font la cour au joueur, les Marocains sont assez optimistes quant au fait de pouvoir compter sur Abde durant la CAN au Cameroun. Halilhodzic, lui-même, s’est dit très confiant à son sujet, affirmant qu’il reste juste quelques détails à régler avec le FC Barcelone.