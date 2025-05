L'énorme bourde du père de Lamine Yamal

Mardi soir, Barcelone a confirmé la bonne nouvelle : Lamine Yamal a renouvelé son contrat jusqu'en 2031, liant ainsi son avenir au club.

Le joueur de 17 ans est déjà devenu l'un des meilleurs joueurs du Barça et s'impose désormais comme un pilier du projet.

Le contrat ne pourra entrer en vigueur qu'à ses 18 ans, en juillet, et aucune photo de Lamine Yamal n'a été publiée lors de la signature du nouveau contrat, un détail inhabituel. Cela serait dû à l'absence de sa grand-mère, qui souhaitait que toute sa famille soit présente pour les photos officielles.

L'une des personnes présentes était son père, Mounir Nasraoui, qui a accompagné son fils au début de sa carrière. Il a été aperçu devant les bureaux du club criant « Visca El Barca » après l'événement, puis a publié une photo avec son fils sur sa story Instagram, dans la salle de basket. Sans contexte, il a ajouté « 19,3 » en légende.

Certains ont spéculé que cela pourrait représenter la valeur de son nouveau salaire en millions. Cadena SER a affirmé que 19,3 millions d'euros correspondraient à son salaire net, incluant la prime que Lamine Yamal toucherait en cas de Ballon d'Or. El Chiringuito a quant à lui contesté cette hypothèse, José Alvarez affirmant avoir discuté avec Nasraoui. Il affirme que le 19 correspond au numéro que porte Lamine Yamal, et le 3 au nombre de titres qu'il a remportés cette année.

Les spéculations concernant le salaire de Lamine Yamal ont été nombreuses. La semaine dernière, le directeur sportif Deco a démenti les allégations selon lesquelles il aurait demandé à être le mieux payé de l'équipe, tandis que le président Joan Laporta a déclaré que Lamine Yamal avait besoin d'un contrat en accord avec son nouveau statut.

On estime qu'il dispose d'une clause libératoire d'un milliard d'euros, et que son salaire de base s'élèverait à environ 8 millions d'euros nets par an. Cependant, en incluant tous les éléments variables et les primes, il pourrait devenir le joueur le mieux payé de l'équipe. Il a également été suggéré que son salaire augmenterait de 2 millions d'euros par saison.