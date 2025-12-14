La Coupe Arabe de la FIFA 2025 entre dans sa phase finale, avec des matchs passionnants et à forts enjeux. Ce tournoi a une fois de plus été un franc succès, notamment grâce à la capacité du Qatar, pays hôte, à capitaliser sur l'héritage de la Coupe du Monde 2022, également organisée au Moyen-Orient.

Les demi-finales de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 sont sur le point de commencer : l'Arabie Saoudite, le Maroc, les Émirats arabes unis et la Jordanie s'affrontent pour remporter le titre régional suprême au Qatar.

Ce tournoi a une fois de plus été un franc succès, venant s'ajouter au palmarès du Qatar en tant que pays hôte de premier plan. Plus important encore, il fait suite à une Coupe du Monde U17 de la FIFA à 48 équipes, qui s'est déroulée le mois dernier et qui a rencontré un franc succès.

Le Qatar a véritablement renforcé son statut de destination footballistique de premier plan, un statut déjà acquis grâce à la réussite incontestable de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Forts de l'héritage de cette Coupe du Monde impressionnante, le Qatar organise désormais la Coupe Arabe de la FIFA 2025, une nouvelle étape marquante dans son développement en tant que pays hôte.

Coupe du Monde de la FIFA 2022 « verte »

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar a mis en œuvre des mesures écoresponsables tout au long du tournoi afin d'organiser une compétition « verte ».

Le Comité Local d'Organisation (CLO) avait intégré le développement durable à sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022 et l'a appliqué avec succès pendant toute la durée du tournoi.

Le stade modulaire 974, construit à partir de conteneurs maritimes certifiés et d'éléments modulaires en acier, a notamment permis un démontage et une réorganisation ultérieurs. Il a obtenu la note maximale de 5 étoiles du Système mondial d'évaluation de la durabilité (GSAS) et sa conception assure une ventilation naturelle, rendant inutile tout système de refroidissement. D'ailleurs, tous les sites de la Coupe du Monde ont reçu d'excellentes notes du GSAS.

Bien sûr, le principal avantage a été la réduction des déplacements et les économies de carburant aérien qui en ont découlé, contribuant ainsi à une Coupe du Monde plus verte. Tous les stades utilisés pendant la compétition étaient situés à moins d'une heure de route les uns des autres. Les équipes et les supporters n'ont donc pas eu à se déplacer.

Des options de transport public écologiques, notamment des bus électriques, ont été mises en place, renforçant ainsi les initiatives de développement durable du Comité d'Organisation Local (COL).

De plus, les équipements des bénévoles et les uniformes du personnel ont été fabriqués à partir de matériaux recyclés. Des systèmes dédiés à la gestion de l'eau et des déchets ont également été instaurés afin de réduire l'impact environnemental.

Une Coupe Arabe de la FIFA 2025 plus verte

La Coupe Arabe de la FIFA 2025, qui a offert un spectacle intense, a également rencontré un franc succès en matière de développement durable.

Le tournoi s'est déroulé dans six stades, tous utilisés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, dont le Stade 974. Tous ces stades ont mis en œuvre des mesures de développement durable, s'appuyant sur l'héritage et la voie tracée par la Coupe du Monde 2022.

L'organisation de la Coupe arabe 2025 au Qatar, un tournoi compact, réduit considérablement les déplacements des supporters et des joueurs, contrairement aux compétitions similaires qui se déroulent généralement dans plusieurs villes d'autres pays.

Le recours à des matériaux recyclés et à des systèmes de gestion des déchets et de l'eau témoigne de l'engagement du Qatar en faveur du développement durable, un engagement qui s'est clairement manifesté lors de la Coupe arabe de la FIFA 2025.