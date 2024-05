"L'enfant gâté" Haaland se fait démolir

Roy Keane, l'icône de Manchester United, a ravivé sa querelle avec Erling Haaland en qualifiant la star de Manchester City d'« enfant gâté ».

Cela fait suite à la réponse de Haaland, qui a marqué quatre buts, après avoir été traité de « joueur de League Two » par Keane. Keane a déclaré sur Sky Sports : « Nous avons vu Erling Haaland se faire exclure hier, pas très content, se comportant comme un enfant gâté. Mais comme Man City gagne le match et qu'il marque des buts, on l'oublie presque ».

Les commentaires de Keane interviennent après que Haaland a répliqué à la légende d'Old Trafford à la suite de la victoire 5-1 de City contre Wolverhampton à l'Etihad Stadium samedi soir. Haaland a inscrit quatre buts lors d'une victoire convaincante de l'équipe de Pep Guardiola, qui poursuit sa quête d'un quatrième titre consécutif en Premier League.

La petite pique de Guardiola

« Je ne me soucie pas de cet homme », a déclaré Haaland lorsque le diffuseur ViaPlay lui a demandé ce qu'il pensait de Keane. Haaland compte désormais quatre buts d'avance sur Cole Palmer dans la course au Soulier d'or, mais le Norvégien n'a pas toujours eu la vie facile cette saison. Il a connu des difficultés face à Arsenal, autre prétendant au titre, à la fin du mois de mars, ce qui a conduit à la colère de Keane. « Le niveau de son jeu général est très faible », a-t-il déclaré. « Son jeu général doit s'améliorer, mais ce sera le cas au cours des deux prochaines années. C'est un attaquant brillant, mais il doit améliorer son jeu dans son ensemble ».

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur de City, Pep Guardiola, s'est exprimé après le match nul et vierge contre les Gunners : « Je ne suis pas d'accord avec lui. C'est le meilleur attaquant du monde et il nous a aidés à gagner ce que nous avons gagné la saison dernière, et la raison pour laquelle nous ne nous créons pas beaucoup d'occasions n'est pas due à Erling. Nous avons joué un match exceptionnel contre Arsenal."

« Je l'ai revu - il nous a juste manqué plus de monde dans le dernier tiers, peut-être pour la qualité et les différentes compétences que nous avons. Je suis surpris que les critiques viennent d'anciens joueurs. Je comprends les journalistes, car ils n'ont jamais été sur le terrain."