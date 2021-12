L'émouvant message de Messi pour son ami Agüero

Après plusieurs semaines de silence, Sergio Agüero a donc mis fin au suspense au Camp Nou. Comme attendu, l'attaquant argentin a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur, pour raisons de santé, à seulement 33 ans. Victime de douleurs à la poitrine durant la première période du match contre Alaves, il avait été remplacé puis emmené à l’hôpital où une arythmie cardiaque avait été décelée. Le risque de continuer étant trop grand, il a donc été contraint de dire stop. Infiniment triste.

OFFICIEL - Sergio Agüero met un terme à sa carrière

"Cette conférence, c'est pour dire que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football. C'est un moment très difficile. Cette décision, je l'ai prise pour ma santé. J'étais inquiet comme le staff médical qui a fait de son mieux. Mais la meilleure chose est d'arrêter de jouer. J'ai pris cette décision il y a 10 jours mais je voulais dire à tout le monde que j'ai tout fait pour avoir de l'espoir, mais il n'y en avait plus vraiment", a-t-il déclaré les yeux rougis par les larmes. Une sortie médiatique déchirante. Les adieux d'une légende.

"Une nouvelle étape de ta vie commence"

Autre légende du football argentin et grand ami de Sergio Agüero, Lionel Messi a tenu à lui apporter son soutien. Le numéro 30 du Paris Saint-Germain, ancien du FC Barcelone, a en effet publié un long message non dénué d'émotion sur son compte Instagram. "Pratiquement toute une carrière passée ensemble, Kun... Nous avons vécu de très beaux moments et d'autres qui ne l'étaient pas, tous nous ont fait nous unir de plus en plus et être plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain", a d'abord promis l'homme aux sept Ballons d'Or, déjà nostalgique.

L'article continue ci-dessous

"La grande joie de soulever la Copa América il y a si peu de temps, tous tes exploits obtenus en Angleterre… Et la vérité c’est que ça fait très mal de voir que tu dois arrêter de faire ce que tu aimes le plus à cause de ce qui t'arrives. Tu continueras sûrement à être heureux, car tu es une personne qui transmet le bonheur et ceux d'entre nous qui t'aiment seront avec toi", a ensuite ajouté Lionel Messi.

"Maintenant, une nouvelle étape de ta vie commence et je suis convaincu que tu vas la vivre avec le sourire. Tout le meilleur dans cette nouvelle étape !!! Je t'aime beaucoup, mon ami, ça va beaucoup me manquer d'être sans toi sur le terrain, quand je me retrouverai avec l'équipe nationale !!!", a enfin déclaré le maître à jouer de l'Albiceleste. Que ce soit à l’Atlético Madrid et surtout à Manchester City, Sergio Agüero s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs de sa génération. Nul doute que son sens du but légendaire et ses nombreux exploits réalisés resteront gravés dans les mémoires.