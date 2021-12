OFFICIEL - Sergio Agüero met un terme à sa carrière

On avait encore un espoir, même moindre, mais on espérait encore… EN annonçant la tenue d’une conférence de presse ce mercredi midi avec Sergio Agüero, l’espoir de voir l’attaquant annoncer qu’il continuerait à jouer au football était toujours là même si plus beaucoup de monde ne se faisait d’illusion.

Comme attendu, le couperet est tombé et Sergio Agüero a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur, pour raisons de santé, à seulement 33 ans. Victime de douleurs à la poitrine durant la première période du match contre Alaves, l’Argentin avait été remplacé puis emmené à l’hôpital où une arythmie cardiaque avait été décelée.

Une absence de trois mois avait été établie mais nombreux était ceux qui annonçaient la fin de la carrière d’ « El Kun ». Ce dernier a donc mis fin au suspense au Camp Nou.

"Cette conférence, c'est pour dire que j'ai décidé d'arrêter de jouer au football, a-t-il déclaré les yeux rougis par les larmes. C'est un moment très difficile. Cette décision, je l'ai prise pour ma santé. J'étais inquiet comme le staff médical qui a fait de son mieux. Mais la meilleure chose est d'arrêter de jouer. J'ai pris cette décision il y a 10 jours mais je voulais dire à tout le monde que j'ai tout fait pour avoir de l'espoir, mais il n'y en avait plus vraiment."

Aguero a marqué City

Son aventure au Barça, qu’il avait rejoint pour Lionel Messi avant que ce dernier ne rejoigne le PSG, n’aura donc duré que cinq matches pour un but lors du Clasico. Mais, cette fin de carrière stoppée précipitamment ne doit pas faire oublier le formidable attaquant qu’il a été.

Que ce soit à l’Atlético Madrid et surtout à Manchester City, Agüero s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs de sa génération. Malgré sa petite taille, il a réussi à devenir le meilleur buteur de l’histoire des Citizens et peut se targuer d’avoir une armoire à trophées bien remplie avec 6 Premier League (2012, 2014, 2018, 2019 et 2021), la Ligue Europa 2010 (Atlético), la Copa America 2020 et les Jeux Olympiques de 2008. La fin n'a finalement pas été à la hauteur de son talent...