L'avis tranché de Riolo sur la fin du bras de fer Mbappé - PSG

Dimanche, à la surprise générale, le PSG a annoncé le retour à l’entraînement de Kylian Mbappé.

D’abord écarté du groupe pour la tournée chaotique en Asie, Kylian Mbappé a ensuite été mis à la disposition du « loft » du PSG, le deuxième groupe du club réunissant les joueurs ne faisant plus partie des plans futurs de la formation parisienne.

Ce n’est pas une bonne guerre entre les deux parties

Quelques semaines après avoir été écarté du groupe professionnel, Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement, dimanche. Ceci après plusieurs jours de bras de fer entre son club et lui. Une guerre, qui selon le journaliste-éditorialiste, Daniel Riolo, n’arrange aucune des deux parties.

« La seule chose qui m’étonne, c’est que ça arrive aujourd'hui (dimanche, ndlr). Je m’attendais plutôt à ce que ça arrive dans une dizaine de jours. Quand l’affaire a éclaté le 21 juillet - quand Mbappé a été écarté -, j’avais toujours dit que Mbappé serait au PSG cette année, qu’il n’y aurait pas d’offre. Derrière, il a été dit qu’il serait écarté. On ne peut pas faire prévaloir l’institution si c’est à ses dépens. Dans une guerre, il faut parfois être intelligent parce qu’on se dirigeait vers une guerre qui aurait fait des ‘morts’ des deux côtés. Au final, ni le camp Mbappé, ni le camp de l’institution n’aurait été gagnant. Il fallait sortir par le haut de cette histoire. Puisqu’il a un contrat et qu’il faut le respecter, quand on est une institution, il faut parfois être cynique et se dire: ‘de toute façon, on va être perdant, il l’a son contrat, il est prêt à rester sur le banc, on va être le club qui va s’afficher comme celui qui a mis un tel joueur sur le banc, alors que l’entraîneur Luis Enrique veut le faire jouer’ », a-t-il déclaré dans les Grandes Gueules du Sport.

La connexion Mbappé-Dembélé serait infernale, Mbappé voulait prolonger

Après plusieurs soucis administratifs, le PSG a fini par recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Une recrue, qui, selon Riolo, ferait très mal en Ligue 1 et en Europe, si elle est alignée d’un côté et le meilleur buteur de l’histoire du PSG, de l’autre.

« Après avoir vu le match (face à Lorient, 0-0, samedi), si vous êtes dirigeant, de façon cynique, vous vous dites: ‘peut-être qu’avec Dembélé à droite et Mbappé à gauche, cette équipe a une autre allure’. On a vu une volonté et une détermination qu’on n’avait pas vues pendant un an sur le terrain. Pendant un an, on s’est largement embêté avec une équipe du PSG amorphe où rien ne se passait. Il a manqué des buts et peut-être que des joueurs comme Dembélé et Mbappé vont faire cette différence. Il faut que les deux parties jouent la diplomatie. Si on continuait avec Mbappé en tribunes au 31 août, c’était intenable. De toute façon, tu vas être coincé, autant être cynique et tu te sers du mec », a ajouté Daniel Riolo, qui estime que les mises à l’écart de Neymar et Verratti seraient un facteur.

« J’aime bien cette idée. Ça fait probablement plaisir à Mbappé parce qu’il avait envie de ce renouvellement l’année dernière. Mais au fond, encore en milieu de semaine, la situation était extrêmement tendue et les deux côtés étaient prêts à une guerre sans fin avec des règlements de compte dans des conférences de presse avec des choses balancées. Est-ce que le message de Luis Enrique – avec des choix très forts envers deux joueurs emblématiques (Verratti et Neymar), et Marquinhos sur le banc – est reçu de façon positive? Ça j’y crois. Le message envoyé par Luis Enrique est fort », a-t-il poursuivi.

Nasser Al-Khelaïfi doit éviter une autre « connerie »

Bien qu’il ait salué l’intransigeance du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, Daniel Riolo n’a pas manqué de souligner certains trucs que doit corriger le Qatari pour la bonne marche du club.

« Ça fait dix ans que je le réclame. Mieux vaut tard que jamais. Bien sûr que je veux que l’institution soit forte mais ça ne veut pas dire d’ajouter une énième connerie à toutes celles commises ces dernières années en se brouillant et sans trouver de solution à un conflit majeur comme tu n’as jamais eu au club. Il faut parfois faire preuve d’intelligence sournoise, cynique pour régler un problème et ensuite dire clairement: ‘là c’est terminé, les passe-droits, ceux qui déplaçaient les horaires d’entrainement, ceux qui arrivaient avec 4kg en trop à chaque reprise, c’est terminé’. Je suis très content si Nasser renvoie ce message de ménage dans le vestiaire, de la réintégration de Kylian Mbappé de façon intelligente. Beaucoup de supporters du PSG peuvent être heureux, je pense que la guerre contre Mbappé, ce n’était pas une bonne idée », a-t-il poursuivi.