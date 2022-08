L'aveu de Karim Benzema sur Cristiano Ronaldo

Peu de joueurs ont réussi à élever leur niveau de jeu à la trentaine comme Karim Benzema.

Depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid en 2018, l'attaquant français est devenu la clé de l'attaque des Los Blancos et ce n'est pas une coïncidence si ses chiffres ont augmenté dans le processus.

Lors de la dernière saison de Ronaldo au club, Benzema n'a marqué que 5 buts en Liga. Depuis le départ du Portugais, Benzema n'est pas descendu en dessous de la barre des 20 buts, culminant la saison dernière à 27.

Avant la finale de la Supercoupe d'Europe du Real Madrid contre l'Eintracht Francfort, Benzema a parlé à la presse et a été interrogé sur cette évolution. L'Irish Examiner a couvert ses réponses.

"C'est vrai que j'ai marqué beaucoup plus de buts, mais quand Cristiano était là, nous avions un style de jeu différent, je donnais plus de passes décisives. Il m'a vraiment aidé sur et en dehors du terrain."

"Mais à cette époque, je savais que je pouvais faire plus et quand il est parti, c'était le moment de changer mon jeu, de changer mes ambitions et je le fais bien en ce moment."

Cela a conduit beaucoup de gens à se demander quel genre de joueur Benzema aurait été ou pourrait être s'il n'avait pas accommodé Ronaldo dans l'équipe.

De même, comme Benzema l'a noté, Ronaldo l'a également aidé et, après avoir remporté quatre Ligues des champions à ses côtés, le Français est probablement satisfait de ce compromis.