L'Atalanta a mis fin à l'invincibilité du Bayer Leverkusen en finale de l'Europa League, ce mercredi soir.

L'Atalanta a choqué le monde du football ce soir. Le club de Bergame a mis fin à la série d'invincibilité du Bayer Leverkusen en finale de la Ligue Europa au terme d'une prestation accomplie.

Dès la 12e minute, les Italiens ouvraient le score. Après le corner, Koopmeiners trouve un décalage sur la droite pour lancer Zappacosta le long de la surface. Le milieu centre fort devant le but. Au second poteau, Palacios se montre trop passif et laisse passer devant lui Lookman, qui marque du gauche !

Lookman s'offrait un doublé une dizaine de minutes plus tard. Servi sur la gauche, à une trentaine de mètres du but, il se remet sur son pied droit, réalise un petit pont sur Xhaka avant d'enrouler une frappe puissante et décroisé du droit qui vient se loger au ras du poteau de Kovar !

Lookman n'était pas rassasié pour autant et allait s'offrir un triplé en seconde période.

A un quart d'heure de la fin, Scamacca mène le contre plein centre sans être attaqué avant de décaler Lookman côté gauche de la surface. Le Nigérian efface très (trop?) facilement Tapsoba avant de conclure en force d'une frappe croisée du gauche, à 10 mètres.

Le score n'allait plus évoluer dans cette rencontre et les Italiens triomphent après un match plus que maîtrisé. L'Atalanta remporte la première coupe d'Europe de son histoire en faisant tomber les invincibles (jusque-là) de Leverkusen.